Концерт відомої італійської співачки Люції Альберті. Колонний зал імені Лисенка Національної філармонії

4 червня о 19.00 год. у Колонному залі імені М.В.Лисенка Національної філармонії України відбудеться концерт відомої італійської співачки Люції Альберті – володарки драматичного сопрано у супроводі камерного оркестру, яка після перемог на міжнародних конкурсах працювала в оперних театрах Нью-Йорка, Вашингтона, Лондона, Відня, Мілану, Риму, Стокгольма, Мадриду, Брюсселю, Буенос-Айреса, Токіо, Сеула, Амстердама та інших міст світу. Про цю значну мистецьку подію в культурному житті Києва детальніше на сайті www.filarmonia.com.ua. Телефон для довідок: 278-16-97, e-mail: filarmonia@g.com.ua.