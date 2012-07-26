Україна і Франція модернізують Ми-24

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки та оборони, про це заявив секретар РНБО Андрій Клюєв, коментуючи інформацію ДП «Івченко-Прогрес» про початок створення мотора нового покоління АI-28 для лінійки літаків Ан-128, Ан-168 і Ан-178.

Нагадаємо, 2 грудня 2011 року в Парижі керівники ДК «Укроборонпром» і акціонерної компанії «Сажем» (Франція) підписали додаткову угоду до контракту, укладеного в 2008 році за програмою модернізації бойових вертольотів Мі-24 для ЗСУ.

Документ дозволяє відновити реалізацію програми й забезпечити модернізацію українських вертольотів до рівня найсучасніших бойових машин.

У жовтні 2008 року, Віталій Немилостивий, який обіймав на той час посаду першого заступника міністра промислової політики України, повідомив, що українські та французькі підприємства оборонно-промислового комплексу спільно реалізовуватимуть проект модернізації бойового ударного вертольота Мі-24, який перебуває на озброєнні в Збройних силах України. Передбачалося, що модернізований варіант Мі-24 знайде попит як на внутрішньому українському ринку – для потреб Збройних сил, так і на зовнішньому, зокрема, для участі в операціях ООН.