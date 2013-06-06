ЗМІ: Через спад в економіці доходи держбюджету скорочуються вже два місяці

У січні-травні до загального фонду держбюджету було перераховано 117,9 млрд грн, повідомили вчора в Держказначействі. У порівнянні з п'ятьма місяців 2012 року надходження зросли на 2,8 млрд грн, але темпи зростання відрахувань продовжили скорочуватися, повідомляє Ъ.

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Якщо в січні-березні динаміка зростання становила 9,1%, за чотири місяці - 5,5%, то за п'ять - вже 2,4%. Це дуже мало, оскільки планові доходи загального фонду бюджету повинні у 2013 році зрости на 8,9%. До загального фонду у травні вдалося зібрати 26,5 млрд грн, що на 1,9 млрд грн менше, ніж роком раніше (28,41 млрд грн). У квітні доходи загального фонду були на 1,6 млрд грн менші торішнього рівня. Таким чином, проблеми скорочення доходів поглиблюються.

Міністерство доходів і зборів вчора також відзвітувало про виконання плану доходів бюджету. До загального фонду зібрано 130,8 млрд грн. "Організаційне та функціональне об'єднання податкової та митної служб, інтеграція баз даних дали нам додаткові інструменти для детінізації економіки. В результаті ми не тільки втримали, а й збільшили рівень відрахувань без фіскального тиску", - заявив міністр Олександр Клименко. У відомстві впевнені, що темпи зростання платежів відповідають темпам зростання економіки, оскільки податкові збори збільшилися на 4,8% при скороченні промислового виробництва на 4,2%. Крім цього факту, директор центру "CASE-Україна" Дмитро Боярчук вважає дивними й темпи зростання відшкодування ПДВ: "При зменшенні доходів бюджету і падінні експорту виглядає дивними зростання обсягів відшкодування".

На думку депутата Віктора Пинзеника (УДАР), поточна ситуація підтверджує очевидну нереальність і завищеність доходів бюджету-2013. "Доходи повинні були б зрости на 9,2%, але приріст поки в 4 рази менший затвердженого. Та й ця цифра вимагає коректив, оскільки цього року діє авансова сплата з податку на прибуток", - упевнений Пинзеник.

Про ризики зростання бюджетної "діри" говорить і директор департаменту Інституту бюджету і соціально-економічних досліджень Артем Рудик. Такі ризики, на його думку, з'явилися ще за підсумками I кварталу, коли надходження від ПДВ впали зі середньомісячних 8 млрд грн до 3 млрд грн. "Дані демонструють скорочення в металургії, хімії, машинобудуванні - тобто галузях, які є локомотивами економіки. Вони дають підстави говорити, що бюджет не буде виконаний", - говорить він. За оцінками Віктора Пинзеника, річний недобір складе 20-25 млрд грн.

Незначне зростання доходів на початку року було лише результатом переплат, вважає Дмитро Боярчук. У перспективі ситуація буде ускладнюватися, і частково це визнають в уряді, так як активізували пошуки способів наповнення бюджету, наприклад, шляхом урізання податкових пільг або повернення ПДВ векселями. Але безболісних способів вирішити проблеми в уряду не залишилося, вважає пан Боярчук. Дефіцит бюджету зросте, прогнозує він, що загрожує нарощуванням держборгу. Крім того, можливо стимулювання інфляції для отримання додаткового інфляційного доходу, м'яка девальвація і зростання тарифів, що цілком би влаштувало навіть МВФ.