Через брак овочесховищ аграрії втратили 27% продукції

Про це повідомили УНІАН у прес-службі асоціації Українського клубу аграрного бізнесу.

«Загальні втрати овочевої продукції становлять 27% від валового збору, або 2,6-3 млн тонн продукції без урахування картоплі. 2,1-2,3 млн тонн втрачається під час виробництва (78% від загальних втрат), а переробниками і споживачами - 0,5-0,7 млн тонн (22%)», - йдеться у повідомленні УКАБ.

За даними асоціації, в 2012 році аграрії втратили 22% від валового збору капусти (410-440 тис. тонн), 35% буряку столового (315-345 тис. тонн), моркви - 30% (260-280 тис. тонн), луку - 32% (353-375 тис. тонн) і картоплі - 23% (5-6 млн тонн).

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«Втрачені від нереалізації овочі могли б щорічно приносити близько 2,5-2,7 млрд грн додаткової виручки українським фермерам. Головна причина таких значних втрат полягає в браку овочесховищ. Більшість існуючих залишилися нам у спадок від Радянського Союзу, відповідно, технології зберігання там застарілі і не відповідають сучасним вимогам. Дана проблема ставить під питання існування багатьох виробників овочевої продукції як таких, оскільки із значними втратами даний вид бізнесу втрачає свою привабливість", - цитує прес-служба директора агентства «AgriEvent» Анатолія Циркуна.

Згідно з повідомленням, загальна потреба в овочесховищах зараз оцінюється в 4,1 млн тонн. Станом на початок 2013 року за підсумками сертифікації у розпорядженні українських аграріїв є лише 32% від необхідних місткостей овочесховищ - 1,3 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує, що 2013 року українські аграрії зберуть на 9% менше овочів, ніж торік - 9,4 млн тонн при внутрішній потребі 7,3 млн тонн.

Як зазначали раніше експерти УКАБ, валовий збір овочів поступово збільшується за рахунок приросту врожайності. Зокрема, в 2010 році врожайність овочів становила 173,6 ц/га, а в 2012 році - 199,2 ц/га.