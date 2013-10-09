Стало відомо, скільки заплатить Україна за долучення до лідерів світової фізики

Як передає, кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Владимир Семиноженко під час брифінгу у Кабінеті міністрів.

Він нагадав, що, по-перше, щоб угода набрала чинності, її має ратифікувати Верховна Рада. Семиноженко висловив сподівання, що це відбудеться найближчим часом.

«Для того, щоб ми існували як асоційований повноправний член ЦЕРН, є одна умова, яку планували реалізувати цього року, але не встигли. Потрібно заплатити 10 млн грн членський внесок», - сказав голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації.

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При цьому він уточнив, що надалі, якщо Україна стане повноправним членом ЦЕРН, їй доведеться щороку платити членський внесок у розмірі 500 млн грн. «Щодо повноцінного членства, можливо, коли ми зможемо вже мати можливість для повноцінних членських внесків, відповідно до масштабів країни, тоді можна порушувати це питання. Якщо бюджет ЦЕРН складається приблизно з 1 млрд швейцарських франків, це десь 1,1 млрд дол. або 10 млрд грн, і 20 членів. Тоді, враховуючи чисельність кожної країни, давайте розділимо (суму річного бюджету ЦЕРН - УНІАН) на 20, виходить сума приблизно 500 млн грн, які ми маємо заплатити».

Як повідомлялося, 3 жовтня 2013 року у Женеві віце-прем'єр України Костянтин Грищенко і директор Європейської організації ядерних досліджень Рольф Хойєр підписали документ про прийняття України до числа асоційованих членів організації. Україна стала першою серед країн Східної Європи, хто підписав цю угоду.

Підписання угоди дозволить Україні одержувати замовлення від ЦЕРН на виготовлення високотехнологічного устаткування. Українські учені дістануть додаткові можливості для фундаментальних досліджень з використанням найбільш сучасного устаткування, яке існує сьогодні у світі.

Статус асоційованого члена дозволить українським науково-дослідним установам і підприємствам брати участь у тендерах ЦЕРН і одержувати замовлення для різних проектів у сфері сучасної прикладної фізики, брати участь у створенні нових матеріалів, а також розвивати дослідження у сфері ядерної медицини і технологій, нанотехнологій, інформаційних технологій і матеріалознавства тощо.

Довідка УНІАН. CERN (ЦЕРН, від фр. Conseil Europien pour la Recherche Nucliaire, Європейська рада з ядерних досліджень) - провідна міжурядова організація, міжнародний дослідницький центр європейського співтовариства, найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій. Розташована у передмісті Женеви, на кордоні Швейцарії і Франції. Офіційним днем народження ЦЕРН вважається 29 вересня 1954 року, коли 12 країн ратифікували угоду про її заснування.

Співпраця України і ЦЕРН здійснюється з 1993 року відповідно до положень угоди про подальший розвиток наукової і технічної співпраці у сфері фізики високих енергій від 2 квітня 1993 року (без отримання Україною членства або іншого юридичного статусу в цій організації).

У березні на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 21 лютого 2011 року № 151 була підписана спільна декларація Кабінету міністрів і ЦЕРН про науково-технічну співпрацю, в якій висловлено намір уряду України приєднатися до ЦЕРН зі статусом асоційованого члена. Офіційну заявку на проходження процедури відповідності критеріям асоційованого члена ЦЕРН Україна подала на розгляд Ради ЦЕРН наприкінці 2011 року.

Сьогодні у ЦЕРН працюють 47 українських учених.