Експерти розповіли, за яких умов загони самооборони зникнуть

Експерти пояснюють явище загонів самооборони просто: міліція і ДАІ, спецпідрозділи і прокуратура втратили останні крихти довіри в українців. Люди на них не покладаються ані у власній біді, ані у ситуації колективної загрози, йдеться в сюжеті ТСН.

Директор інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук каже, що ситуацію врятує цілковита перебудова міліції: від найнижчої ланки до найвищих щаблів. Коли силовики стануть правоохоронцями, загони самооборони зникнуть швидше, ніж з'явилися.

У генпрокуратурі вже оголосили, що воєнізовані загони перебувають поза законом в Україні. Однак експерти переконують, що усі ці формування можна легко ввести у правове поле і активістам варто зареєструвати громадську організацію. Українське законодавство таким формуванням дозволяє отримати дозволи на травматичну зброю.

Ефективність загонів самооборони вже доведена.Там, де працюють народні патрулі, менше підпалів машин і загалом злочинів. З іншого боку, армія озброєних і рішучих людей легко може стати некерованою, кажуть експерти. За порядність кожного захисника ніхто не ручається, до того ж, народний гнів може вилитися в самосуд.

На Майдані у сотнях самооброни є дисципліна, як в армії, але взаємна довіра тут набагато більша. Сотник добирає людей за власними психологічними тестами. Якщо людина не врівноважена і шукає агресії, то таким людям тут відмовляють. Сотня сформована з чоловіків від 20 до 50 років. На підступах і в периметрі Майдану вони виконують функції, які мала б виконувати міліція, - охороняють порядок.

Третя сотня несе варту з боку Лядських воріт, їхнє основне завдання - не пускати сюди людей неадекватних, у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Дефіциту волонтерів немає. Вже нині армія Євромайдану налічує понад 12 тисяч осіб.