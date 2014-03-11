Українцям розповіли, як рятуватися від хронічного стресу через події останніх місяців

Українці вже кілька місяців перебувають у суцільній напрузі, кінця якій поки що не видно, що провокує хронічний стрес і депресії.

Для того, щоб оговтатися психологічно від кривавої стрілянини на Майдані потрібні були місяці, натомість, було лише кілька днів. Ледь устигли закінчитися сутички на Євромайдані, до Криму зайшли війська, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Спеціалісти спостерігають загострення психозів і пророкують депресії як наслідок гніву людей на власне безсилля.

Допомогти собі хоч трохи закликають психологи. Фахівці кажуть, що найкраще зараз мають заспокоювати найближчі люди. Навіть просто розмова на болючі теми може дати полегшення, але при цьому не є продуктивними дискусії.