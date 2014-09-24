У Харкові знесли пам'ятник Артему (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, монумент встановлений у сквері перед головним корпусом Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, що в районі метро “Пушкінська”, звалили сьогодні вночі.

Невідомі вибили очі у пам'ятника та намагалися відпиляти голову. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Читайте такожУ Харкові відмили розмальованого ЛенінаЗа попередньою інформацією, ніхто зі зловмисників не затриманий.

У відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, пообіцяли надати подробиці інциденту пізніше.