У Харкові знесли пам'ятник Артему (фото)
09:55, 24 вересня 2014Суспільство
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У Харкові в центрі міста невідомі звалили пам'ятник російському революціонеру Федору Сергєєву, відомому як Артем.
Харківський пам’ятник Артему зруйнували / kharkov.comments.ua
Як передає кореспондент УНІАН, монумент встановлений у сквері перед головним корпусом Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, що в районі метро “Пушкінська”, звалили сьогодні вночі.
Невідомі вибили очі у пам'ятника та намагалися відпиляти голову. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.
Читайте такожУ Харкові відмили розмальованого ЛенінаЗа попередньою інформацією, ніхто зі зловмисників не затриманий.
У відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, пообіцяли надати подробиці інциденту пізніше.
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