Міністр пояснила, яку проблему виявив аудит і як її планується виправити.

Під час аудиту, який проводило Міністерство оборони України, у 5 відсотках "критичних" підприємств було виявлено зловживання, заявила Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що саме через це було змінено підхід до надання компаніям статусу критичності з 1 грудня 2024 року.

Хоча вони й отримували його в різних установах, включно з міністерствами та обласними адміністраціями. Зокрема, було помічено, що низка підприємств різко знижували зарплати працівникам і шукали способи для понаднормового збільшення заброньованих громадян, заявила вона на своїй сторінці у Facebook.

"Щоб мінімізувати ризик таких кейсів, відтепер галузеві та регіональні критерії критичності узгоджуватимуться Міноборони та Мінекономіки, щоб отримати цей статус у цих регіонах міг лише той бізнес, який справді має на це право та робить внесок в економіку регіону", - зазначає вона.

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Крім того, Свириденко наголосила, що бронювання від мобілізації триватиме й надалі. У публікації також ідеться, що за останні два роки бронювання працівників показало, що це дієвий інструмент підтримки економіки України.

"Для багатьох підприємств - це було тим, що допомогло втриматися на плаву. Тому сьогодні наше завдання - зберегти цей механізм і максимально його оновити, щоб він допомагав саме тим, хто має на це законні підстави", - додала вона.

За словами Свириденко, лише 12 відсотків українських підприємств мають статус критичних, але саме вони протягом 2022-2023 років "генерували" близько 67 відсотків доходів усіх підприємств країни. На одного заброньованого працівника виходить близько 1,2 мільйона гривень податків на рік.

"Це приблизно відповідає необхідному забезпеченню одного військового", - наголосила міністр.

Інші новини про бронювання працівників

Раніше УНІАН повідомляв, що зміниться в процесі бронювання та хто втратить відстрочку від мобілізації.

Крім того, з 1 грудня в Україні змінять правила бронювання працівників. "Це дасть змогу зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання та платять лише той мінімум, який потрібен", - пояснює міністр економіки.

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