Син Алли співробітник СБУ, що і стало причиною її викрадення.

Мешканка Ізюму провела 10 днів у російському полоні. Жінку та її чоловіка затримали окупанти, бо син працює в Службі безпеки України.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

52-річна Алла до 24 лютого працювала менеджером в газовій службі Ізюма. Її син працює в СБУ, але в іншому населеному пункті, на момент окупації він перебував поза Ізюмом. Це і стало причиною того, що росіяни взяли в полон Аллу та її чоловік.

Відео дня

У березні після чергового обстрілу жінка вирішила перевірити квартиру сина. По дорозі вона бачила руїни і трупи на узбіччях. Коли вона потрапила в квартиру, то дізналася від сусідів, що росіяни вже провели там обшук і розпитували про її сина, а також вкрали телевізор, пральну машину, кавоварку та навіть компакт-диски.

Після цього росіяни стали приходити до неї додому. Спочатку розпитували про місцезнаходження сина, просили його фото і шукали зброю, після чого намагалися змусити працювати на Росію.

"Вони постійно погрожували нам, кажучи мені, що якщо мій син буде співпрацювати з ними, вони нас не будуть чіпати і все буде добре. Ми жили в постійному страху, але нас не чіпали, не катували", - розповіла жінка.

Кілька місяців окупанти і колаборанти намагалися змусити Аллу вийти на роботу. У якийсь момент вона прийшла в офіс, де вже все було вивернуто, а на наступний день - 1 липня - близько 11:00 до її будинку під'їхала машина з характерною буквою "Z". Приблизно десять осіб забігли в будинок, накинули Аллі та її чоловікові мішки на голову, заштовхали в багажники й відвезли в невідомому напрямку.

"Ви говорили, що не підете на роботу? Ти ходила в газову контору і командувала там? Тепер приготуйся! Тут ми з тебе українця виб'ємо, жива ти звідси не вийдеш. Або ти приймаєш наші правила і визнаєш, що живеш в Росії, або пропадаєш. Тебе ніхто ніколи не знайде", - згадує жінка Алла слова загарбників.

Кілька днів вона провела в темному сараї з цементною підлогою. Окупанти привели її в одну з сусідніх будівель, де насильно роздягли та почали торкатися до неї всюди. Вони сміялися і кричали про те, що вони зазвичай роблять з жінками та матерями співробітників СБУ. Після цього командир росіян наказав Аллі роздягатися нижче пояса та стояти спиною кожен раз, коли до неї в сарай будуть заходити солдати.

Протягом трьох днів командир насильно торкався до неї і змушував займатися з ним оральним сексом, тримаючи в заручниках її чоловіка в гаражі. За словами Алли, вона добре чула його крики й бачила його побитого та знесиленого.

У сараї було дуже душно. Окупанти поставили для Алли два відра - одне для туалету, а інше для каші та черствого хліба. Жінка намагалася повіситься, але не вийшло. На стіні сараю старим цвяхом вона видряпувала своє ім'я, скільки днів була в полоні, а також писала про тортури: "Удари електричним током. Роздягання. Біль".

"Я думала, якщо мій син буде шукати мене, він зможе знайти ці записи і зрозуміти, що я була там і там померла" – згадувала Алла.

Тортури тривали 10 днів, після чого росіяни відпустили Аллу разом з чоловіком. 10 липня їм зав'язали очі та залишили на узбіччі дороги біля заправки. Їм вдалося виїхати через Росію, Білорусь і Польщу на вільну про окупантів територію України.

У вересні, всього через кілька днів після звільнення від росіян Ізюма, Алла разом з чоловіком і сином повернулися додому. У сараї досі залишилося видряпане цвяхом ім'я "Алла".

Окупація Ізюму - що відомо

На початку вересня ЗСУ в Харківській області звільнили майже всі окуповані території регіону. 10 вересня українські військові звільнили від окупантів Ізюм.

Під час окупації в місті діяла тотальна система залякування і терору місцевого населення. Там було виявлено сім кладовищ, де поховані загиблі в результаті російської агресії цивільні і військові.

23 вересня була завершена ексгумація тіл на місці масового поховання в Ізюмі - піднято 447 тел. зокрема, 425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей, та 22 військовослужбовців ЗСУ.

26 вересня перший заступник глави МВС Євген Єнін повідомив, що в найближчі дні почнеться ексгумація тіл з нових виявлених місць масових поховань в Ізюмі. За його словами, українським правоохоронним органам будуть допомагати міжнародні партнери.

Вас також можуть зацікавити новини: