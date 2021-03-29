Суддя не взяла до уваги жоден аргумент захисту активіста Ратушного, підозрюваного у хуліганських діях під ОПУ.

Суд ухвалив рішення обрати лідеру громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Роману Ратушному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя Печерського райсуду Києва Крістіна Константінова задовольнила клопотання сторони обвинувачення.

Згідно з рішенням суду, Ратушному впродовж двох місяців заборонено виходити з дому за винятком прибуття до суду чи правоохоронних органів.

Ратушного підозрюють у вчиненні хуліганських дій 20 березня біля будівлі Офісу президента під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка.

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Позиція Ратушного

Суддя не взяла до уваги жоден аргумент сторони захисту лідера громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, підозрюваного у хуліганських діях під Офісом президента 20 березня.

Про це після засідання суду журналістів повідомили сам Ратушний та його адвокат Євгенія Закревська.

Ратушний зазначив, що наразі піде до київського главку поліції, де на нього одягнуть електронний браслет, а потім - у Солом’янське райуправління поліції, де поставлять на облік у дільничного.

Активіст також заявив, до через домашній арешт не зможе відвідувати судові засідання з розгляду цивільних позовів щодо забудови Протасового Яру та кримінальних проваджень у справах Майдану, де він є потерпілим.

Він впевнений, що такий запобіжний захід було ухвалено спеціально, щоб позбавити його можливості вести громадську діяльність в тому числі брати участь у протестних акціях.

Також Ратушний додав, що на рішення Печерського суду Києва буде подано апеляцію.

Своєю чергою адвокат Закревська зауважила, що суддя Крістіна Константінова не взяла до уваги жоден доказ сторони захисту, а заявила, що самого факту перебування Ратушного на акції, який він не заперечує, достатньо для обгрунтованості підозри у хуліганських діях.

Крім того, вона наголосила, що у процесуальних документах є підробки та фальсифікації, зокрема, вручну виправлена дата повідомлення про підозру з 23 на 24 березня.

Окрім того, за словами Закревської, суд зовсім не звернув увагу на те, що у матеріалах сторони обвинувачення міститься фото Ратушного, яке взагалі зроблено в іншому місці, в інший час, і на цьому фото він одягнутий в інший верхній одяг.

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Протести під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

23 березня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці у Facebook та на ютуб-каналі МВС оприлюднив відео з акції під Офісом президента з переліком осіб, які нібито були провокаторами, серед них і прізвище Ратушного. За словами Геращенка, «провокатори, які підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій, – встановлені та будуть відповідати за свої вчинки».

Адвокат Ратушного Євгенія Закревська заявила про фальсифікацію доказів проти її підзахисного. Також Закревська стверджує, що справа проти Ратушного ініційована вищим керівництвом МВС, щоб він не міг вести громадську діяльність.

Сам Ратушний заявив, що фото, оприлюднене Геращенком як доказ вчинення ним правопорушення, не може вважатися доказом, бо на цьому фото він у зовсім іншому верхньому одязі, ніж перебував 20 березня на Банковій.

Також у вчиненні хуліганських дій під час акції підозрюють ще кількох активістів.

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Автор: Дмитро Хилюк