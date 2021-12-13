У разі порушення їхніх прав громадяни обирають переважно мирні та ненасильницькі методи для захисту своїх прав та свобод.

Кількість українців, які відчувають порушення своїх прав і свобод та які не відчувають цього, зрівнялася та становить 50%.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів доктор соціологічних наук Олександр Шульга, презентуючи результати соціологічного дослідження Українського інституту майбутнього (UIF) щодо політичних настроїв українців станом на кінець 2021 року.

Читайте такожСоціологи дізналися, які загрози українці вважають найбільшимиЗа його словами, половина громадян (50%) відчувають порушення їхніх прав та свобод, протилежної думки дотримуються теж 50%.

Шульга зазначив, що після того, як у жовтні вперше за поточний рік кількість тих, хто відчуває порушення їхніх прав, перевищувала кількість тих, хто цього не відчуває, в кінці року настрої громадян фактично повернулися до показників, які були на початку року.

"Зафіксувалася у нас тенденція протягом року - молодь у нас менш схильна відчувати, що їх права порушуються, старше покоління більше це відчуває", - уточнив він.

Експерт також додав, що на Донбасі частка тих, хто відчуває порушення своїх прав і свобод, є найвищою – 58%, а найменшою вона є на Заході – 45%.

Водночас дані опитування свідчать, що у разі порушення їхніх прав громадяни обирають переважно мирні та ненасильницькі методи для захисту своїх прав та свобод.

Читайте такожСоціологи з'ясували, чи підтримують українці ідею економічного паспорта"На першому місці збір підписів (26%), на другому - санкціоновані мітинги й акції (20%), а на третьому - електронні петиції (14%)... Водночас є у нас 13%, які готові до перекриття доріг", - розповів Шульга.

Він також додав, що загалом радикальні акції набирають не більше 5-6% і суттєво відстають від поміркованих заходів.

Крім того, кількість громадян, які взагалі не готові захищати свої права, становить 42% і суттєво не змінюється з лютого.

Соціологічне дослідження проводилося по всій території України серед 2 тис. 400 респондентів методом face-to-face з 28 листопада по 10 грудня. Вибірка репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше). Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, майже 70% українців оцінюють напрям розвитку подій в країні як неправильний.

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Автор: Антоніна Доломанжи