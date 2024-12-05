Процедура звільнення від кримінальної відповідальності доволі швидка, запевняє начальник відділу Спеціалізованої прокуратури.

Військовослужбовці, які під час війни вперше самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство, можуть без наслідків для себе повернутися на службу. Начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора Саіян Сєвак детально пояснив, як відбувається цей процес.

"Подаються клопотання в судовому порядку. Суд приймає рішення про закриття кримінального провадження, а відтак звільнення особи від відповідальності. Таким чином, особа-військовослужбовець не несе кримінального покарання, не піддається будь-яким кримінально-правовим юридичним наслідкам", - зазначив він.

Сєвак підкреслив, що це стосується тільки тих військовослужбовців, які під час дії воєнного стану вперше самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство, і до 1 січня 2025 року добровільно повернулися на військову службу.

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Щодо механізму повернення він повідомив, що військовослужбовець може звернутися до військової частини, де проходив військову службу, або ж до інших військових частин, визначених в установленому порядку. Військовослужбовець подає рапорт командуванню, після цього командування військової частини видає наказ про поновлення на військовій службі, відтак автоматично поновлюються виплати і соціальні гарантії.

"Процедура звільнення від кримінальної відповідальності доволі швидка, займає в середньому, сам процесуальний порядок, до тижня. Одне, два судові засідання - приймається рішення про закриття кримінального провадження. Немає необхідності повного процедурного проходження порядку судочинства, як то у випадку неповернення і отримання наслідків у виді покарання у виді позбавлення волі", - сказав Сєвак.

Він нагадав, що був прийнятий закон, який регулює порядок звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вчинення СЗЧ і дезертирства. Крім того, 29 листопада набрав чинності закон щодо порядку відновлення проходження військовослужбовцями військової служби, які вчинили вказані види кримінальних правопорушень.

Згідно з даними Сєвака, станом на теперішній час понад 8 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися на військову службу. З них, якщо розмежувати: понад 5 тисяч військовослужбовців повернуто в порядку закону звільнення від кримінальної відповідальності і понад 3 тисячі по другому закону.

"Тобто з 29 листопада понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на військову службу через закон, який поновлює соціальні гарантії, пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення", – акцентував Сєвак.

Повернення дезертирів та СЗЧшників

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня в Офісі Генпрокурора інформували, що з клопотаннями про поновлення на військовій службі звернулися майже 4 тис військовослужбовців, половина з них судами задоволена та військовослужбовці повернулися у війська і продовжують проходити службу. Решта клопотань перебувають на розгляді в судах.

Питання можливості повернення у війська військовослужбовців, які стали на шлях виправлення, вирішено Законом України № 3902-IX "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану", який набрав чинності 7 вересня 2024 року.

Цей Закон передбачає звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство, з можливістю вибору військової частини для подальшого проходження служби.

Також 21 листопада 2024 року прийнято Закон України №4087-IX "Про внесення зміни до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців".

Цим Законом передбачено поновлення грошового забезпечення та інших соціальних гарантій військовослужбовцям, військову службу яким було призупинено, у зв’язку з самовільним залишенням військової частини чи місця служби, та які не пізніше 1 січня 2025 року добровільно прибудуть до військових частин для виконання свого конституційного обов’язку. Нарахування будуть відновлені з моменту повернення на службу.

Народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко наголошував, що прийняті зміни до законодавства України щодо СЗЧ (самовільне залишення військової частини) не зупиняють автоматично розпочаті судові слідчо-процесуальні дії.

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