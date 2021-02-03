Понад 90% українців підтримують акції протесту проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.
Про цей йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Читайте такожУ ще одному регіоні України спалахнув "тарифний бунт": перекрито кілька трас (фото)
«Респондентам ставилося запитання: «У січні 2021 року в низці областей відбулися акції протесту проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Як Ви ставитеся до цих протестних акцій?». 91,1% респондентів відповіли, що вони скоріше або повністю їх підтримують», - сказано в результатах опитування.
Зазначається, що не підтримують ці протести 6,3% респондентів, а 2,6% – не змогли відповісти на запитання.
Підвищення тарифів в Україні: що відомо
- Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.
- Також було скасовано пільгу у 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 грн/кВт починав діяти вже для всієї електроенергії.
- З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.
- Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.
- Також 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
- 13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.
- 20 січня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що домогосподарства, які використовують електричне опалення у своїх будинках, найближчим часом отримають монетизовану компенсацію.
- 29 січня 2021 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні та в цілому законопроект, згідно з яким з державного бюджету виділять 1,4 млрд грн на компенсації тим українцям, які використовують електрику для опалення.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram