25-річний Корчагін вже скупив частки мережі будівельних гіпермаркетів OBI та кав'ярень Starbucks, які пішли з ринку РФ.

Пов'язаний з ватажком Чечні Рамзаном Кадиров бізнесмен Валід Корчагін став співвласником "ММК Ілліча". Імовірно, саме ця компанія захопить територію розбомбленого росіянами металургійного комбінату імені Ілліча в тимчасово окупованому Маріуполі.

За інформацією Російської служби ВВС, Корчагін пов'язаний з сім'єю Сулеймана Геремеєва, який є наближеним до Кадирова. Бізнесмен з початку повномасштабної війни Росії проти України купив частки мережі будівельних гіпермаркетів OBI та кав'ярень Starbucks, що пішли з російського ринку.

При цьому Руслан Геремеєв брав участь у штурмі українського Маріуполя у 2022 році. Відзначається, що він є родичем Сулеймана Геремеєва. Крім того, саме його ім'я фігурувало у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.

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Металургійний комбінат імені Ілліча, що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, постраждав менше, ніж всесвітньо відомий комбінат "Азовсталь". Відзначається, що його охороняють люди під керівництвом одного з членів сім'ї Геремеєвих.

Крім того, бойовики так званої ДНР у 2022 році "створили" компанію "ММК Ілліча", співвласником якої і став 25-річний Корчагін. При цьому журналісти дізналися, що у Корчагіна раніше могло бути прізвище Геремеєв. За даними ЗМІ, він може бути сином чиновника Вахіта Геремеєва. А ось самого Вахіта називають братом члена Ради Федерації РФ Сулеймана Геремеєва.

На думку співробітника "Трансперенсі" Іллі Шуманова, Геремеєви могли отримати український металургійний комбінат в якості "нагороди" за бої.

Бої за Маріуполь - що відомо

Маріуполь з початку мара перебував в оточенні російських окупантів, які стирали місто з лиця землі. Щоб підтримати українських захисників, які довгий час оборонялися на території заводу "Азовсталь", організовували секретні доставки вертольотами Мі-8.

В середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу після наказу президента України Володимира Зеленського. Заради порятунку їхнього життя бійцям наказали здатися, щоб надалі їх повернути додому в рамках обмінів полоненими. Захисники України героїчно тримали оборону понад 80 днів, після чого Маріуполь опинився в російській окупації.

Частина бійців з "Азовсталі" дійсно повернулися в Україну в рамках обмінів. Наприкінці грудня 2022 року уповноважена президента з питань забезпечення прав Захисників України Олена Вербицька повідомила, що у російському полоні перебувають близько 3,4 тисячі захисників України. Водночас представниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Галина Клемпоуз повідомила, що близько 2 тисяч "азовців" ще в полоні.

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