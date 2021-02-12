Український роздрібний банк під назвою "А-Банк" став новим генеральним партнером київського "Динамо".
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
13 лютого кияни зіграють вдома проти донецького "Олімпіка" в 14-му турі Української Прем'єр-ліги. Віце-чемпіони України вийдуть на поле у новій формі з логотипом мобільного додатка ABank24.
"Перед київським "Динамо" завжди ставились найвищі завдання – вже понад 80 років команда бореться за першість в усіх турнірах, в яких бере участь. Партнери, які нам у цьому допомагають, теж мають бути першими у своїй галузі або прагнути цього. Упевнений, що з новим генеральним партнером ми зможемо зробити крок уперед до нових футбольних вершин", - повідомив почесний президент "Динамо" Ігор Суркіс.
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Головними співвласниками "А-Банку", станом на грудень 2016, є брати Суркіси, Григорій та Ігор, та їхні доньки. У серпні 2015 року вони придбали 96.6 % акцій у власників "Приватбанку".
Зауважимо, що у 2015 році "Динамо" втратило генерального партнера "Надра-Банк". Після цього у киян не було титульного спонсора. Тривалий час порожнє місце на футболці "Динамо" займав надрукований лозунг "Say No To Racism", яке особливо заохочує УЄФА.
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