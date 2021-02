Футболку з новим оздобленням всі побачать 13 лютого.

Український роздрібний банк під назвою "А-Банк" став новим генеральним партнером київського "Динамо".

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

13 лютого кияни зіграють вдома проти донецького "Олімпіка" в 14-му турі Української Прем'єр-ліги. Віце-чемпіони України вийдуть на поле у ​​новій формі з логотипом мобільного додатка ABank24.

"Перед київським "Динамо" завжди ставились найвищі завдання – вже понад 80 років команда бореться за першість в усіх турнірах, в яких бере участь. Партнери, які нам у цьому допомагають, теж мають бути першими у своїй галузі або прагнути цього. Упевнений, що з новим генеральним партнером ми зможемо зробити крок уперед до нових футбольних вершин", - повідомив почесний президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Головними співвласниками "А-Банку", станом на грудень 2016, є брати Суркіси, Григорій та Ігор, та їхні доньки. У серпні 2015 року вони придбали 96.6 % акцій у власників "Приватбанку".

Зауважимо, що у 2015 році "Динамо" втратило генерального партнера "Надра-Банк". Після цього у киян не було титульного спонсора. Тривалий час порожнє місце на футболці "Динамо" займав надрукований лозунг "Say No To Racism", яке особливо заохочує УЄФА.

Автор: Будрін Артем