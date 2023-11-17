Більшість з цих паролів можна зламати менше ніж за секунду, кажуть фахівці NordPass.

Фахівці компанії NordPass проаналізували 4,3 терабайта паролів, що потрапили в загальний доступ внаслідок витоків даних в 2023 році, і склали список із 200 найпопулярніших та одночасно найненадійніших паролів.

Перша десятка з року в рік залишається практично незмінною і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які можна підібрати менш ніж за секунду.

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

123

Aa123456

1234567890

А ось український рейтинг:

Відео дня

admin

123456

123456789

12345678

1234567890

123123

111111

qwerty

1234567

1234qwer

Фахівці NordPass відзначили, що найзапеклішими ненависниками паролів є користувачі стрімінгових сервісів. Порівняно з іншими популярними веб-сайтами, вони вибирають найпростіші комбінації для захисту своїх облікових записів.

Серед більш складних варіантів, що увійшли в топ-200: Eliska81 (40 місце і 3 години на злом), vodafone (113 місце і 3 години на злом), undefined (151 місце і 16 годин).

Google закликає користувачів відмовитися від паролів

У травні цього року Google впровадила в свої сервіси новий метод авторизації - "ключі доступу", які повинні замінити звичні паролі. А в жовтні компанія першою почала за замовчуванням пропонувати користувачам створити ключ доступу для авторизації.

Ключі доступу дозволяють авторизуватися в своїх акаунтах, використовуючи відбиток пальця, розпізнавання особи або обраний спосіб розблокування екрану пристрою, наприклад PIN-код. Багато провідних веб-сайтів та додатків вже підтримують ключі доступу.

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