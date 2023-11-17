Майже всі вони зламуються менш ніж за секунду / фото ua.depositphotos.com

Фахівці компанії NordPass проаналізували 4,3 терабайта паролів, що потрапили в загальний доступ внаслідок витоків даних в 2023 році, і склали список із 200 найпопулярніших та одночасно найненадійніших паролів.

Перша десятка з року в рік залишається практично незмінною і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які можна підібрати менш ніж за секунду.

  • 123456
  • admin
  • 12345678
  • 123456789
  • 1234
  • 12345
  • password
  • 123
  • Aa123456
  • 1234567890

А ось український рейтинг:

Відео дня
  • admin
  • 123456
  • 123456789
  • 12345678
  • 1234567890
  • 123123
  • 111111
  • qwerty
  • 1234567
  • 1234qwer

Фахівці NordPass відзначили, що найзапеклішими ненависниками паролів є користувачі стрімінгових сервісів. Порівняно з іншими популярними веб-сайтами, вони вибирають найпростіші комбінації для захисту своїх облікових записів.

Серед більш складних варіантів, що увійшли в топ-200: Eliska81 (40 місце і 3 години на злом), vodafone (113 місце і 3 години на злом), undefined (151 місце і 16 годин).

Google закликає користувачів відмовитися від паролів

У травні цього року Google впровадила в свої сервіси новий метод авторизації - "ключі доступу", які повинні замінити звичні паролі. А в жовтні компанія першою почала за замовчуванням пропонувати користувачам створити ключ доступу для авторизації.

Ключі доступу дозволяють авторизуватися в своїх акаунтах, використовуючи відбиток пальця, розпізнавання особи або обраний спосіб розблокування екрану пристрою, наприклад PIN-код. Багато провідних веб-сайтів та додатків вже підтримують ключі доступу.

Вас також можуть зацікавити новини: