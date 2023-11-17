Фахівці компанії NordPass проаналізували 4,3 терабайта паролів, що потрапили в загальний доступ внаслідок витоків даних в 2023 році, і склали список із 200 найпопулярніших та одночасно найненадійніших паролів.
Перша десятка з року в рік залишається практично незмінною і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які можна підібрати менш ніж за секунду.
- 123456
- admin
- 12345678
- 123456789
- 1234
- 12345
- password
- 123
- Aa123456
- 1234567890
А ось український рейтинг:
- admin
- 123456
- 123456789
- 12345678
- 1234567890
- 123123
- 111111
- qwerty
- 1234567
- 1234qwer
Фахівці NordPass відзначили, що найзапеклішими ненависниками паролів є користувачі стрімінгових сервісів. Порівняно з іншими популярними веб-сайтами, вони вибирають найпростіші комбінації для захисту своїх облікових записів.
Серед більш складних варіантів, що увійшли в топ-200: Eliska81 (40 місце і 3 години на злом), vodafone (113 місце і 3 години на злом), undefined (151 місце і 16 годин).
Google закликає користувачів відмовитися від паролів
У травні цього року Google впровадила в свої сервіси новий метод авторизації - "ключі доступу", які повинні замінити звичні паролі. А в жовтні компанія першою почала за замовчуванням пропонувати користувачам створити ключ доступу для авторизації.
Ключі доступу дозволяють авторизуватися в своїх акаунтах, використовуючи відбиток пальця, розпізнавання особи або обраний спосіб розблокування екрану пристрою, наприклад PIN-код. Багато провідних веб-сайтів та додатків вже підтримують ключі доступу.