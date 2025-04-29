На думку глави платформи, "час переосмислити те, як усі звикли працювати".

Ось ШІ й почав відбирати роботу в людей: Duolingo, найпопулярніший застосунок для вивчення мов, перестане наймати працівників, з чиїми завданнями справляються нейромережі.

Про це пише Луїс фон Ана, гендиректор Duolingo, у листі, опублікованому на LinkedIn. У листі наголошується, що ШІ стане основою всіх робочих процесів, а підрядники будуть поступово виведені з операційної діяльності.

На думку глави сервісу, настав час переосмислити те, як усі звикли працювати, але зовсім від живих працівників відмовлятися не будуть – замість рутинних справ вони "зосередяться на творчій роботі та реальних проблемах".

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"ШІ – це не просто спосіб підвищити ефективність. Він допомагає нам краще реалізувати нашу місію. Щоб якісно навчати, необхідно створювати величезну кількість контенту. Одним із найкращих наших нещодавніх рішень стало впровадження ШІ замість повільного ручного процесу. Без ШІ на масштабування контенту пішли б десятиліття", – Луїс фон Ана.

ШІ дає змогу компанії розробляти раніше неможливі функції. Одним із ключових проєктів стало впровадження функції відеодзвінків (Video Call), яка дає змогу навчати користувачів на рівні професійних репетиторів. Це значно розширює потенціал дистанційної освіти та суттєво підвищує якість онлайн-навчання.

Duolingo слідує загальносвітовому технологічному тренду. Раніше аналогічного листа співробітникам надіслав керівник Shopify, в якому попросив у команд обґрунтовувати неможливість виконання завдань за допомогою ШІ перед подачею запиту на розширення штату.

Раніше в Microsoft спрогнозували майбутнє зі ШІ. У майбутньому кожна людина зможе стати "босом" – усе завдяки ШІ-агентам.

Тим часом Маск прогнозує, що до кінця 2025 року ШІ стане розумнішим за будь-яку людину. А ймовірність того, що нейромережа перевершить інтелект усіх людей разом узятих, до 2030 року становить 100%.

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