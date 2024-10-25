Завдяки просунутій системі регулювання яскравості пристрої зможуть працювати довше від одного заряду батареї.

Корпорація Google отримала патент на технологію для просунутої системи регулювання яскравості, яка дасть змогу телефонам Pixel і в перспективі всім Android-гаджетам з OLED-матрицями споживати ще менше енергії. Про це повідомляє видання Android Headlines.

У чому суть: операційна система "переглядатиме" зображення і активуватиме підсвічування пікселів OLED-матриці тільки в тих областях екрана, на яких фокусується увага користувача. Домогтися цього допоможе технологія біонічного зображення на основі коефіцієнта On-Pixel (OPR), об'єднуючи його з вихідною картинкою за допомогою штучного інтелекту.

Як відомо, дисплей – один з найбільш енергомістких елементів смартфона: висока яскравість значно знижує час роботи пристрою.

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У результаті такий підхід нагадує вдосконалений "Темний режим", за якого темні області не просто приглушені, а повністю відключені для економії енергії. За аналогією з Always-On-Display, яскрава область підсвічується, а інша частина екрана вимкнена.

Спочатку ця функція може бути реалізована як ексклюзив для смартфонів Pixel, а пізніше розширена на інші пристрої на рівні ОС. Нещодавно Google представила серію Pixel 9, оснащену низкою функцій на базі генеративного ШІ Gemini. Можливо, саме ця технологія дасть змогу реалізувати нову опцію.

Раніше Google пообіцяла, що Android-смартфони, які оновилися до Android 15, стануть жити на три години довше. Домогтися таких результатів допоможе поліпшена система переходу в режим очікування.

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