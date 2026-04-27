Смартфони Apple перестали вмикатися після розрядження: що відомо про проблему

Гаджет просто перестає реагувати на підключення до зарядного пристрою і виглядає повністю несправним.

Користувачі нових моделей iPhone почали повідомляти про дивну проблему: пристрої іноді не вмикаються після повного розрядження батареї, навіть якщо їх підключити до зарядного пристрою.

Про проблему розповів журналіст видання 9to5Mac, який зіткнувся з нею на своєму iPhone Air. Після розрядки батареї до 0% телефон вимкнувся, але при підключенні до зарядки не увімкнувся назад. Екран залишається повністю чорним, без звичного індикатора розрядженої батареї.

Судячи з повідомлень у мережі, подібна поведінка спостерігається у частини користувачів моделей iPhone 17 та iPhone Air. При цьому проблема проявляється нерегулярно і зачіпає не всі пристрої.

Неочевидний обхідний шлях знайшли самі користувачі: бездротова зарядка через MagSafe. Якщо залишити iPhone на ній приблизно на 10–15 хвилин, смартфон "оживає" і після цього нормально заряджається вже будь-яким способом.

Передбачається, що причина може бути пов'язана з програмною помилкою або особливостями управління живленням, через які смартфони некоректно "прокидаються" після повного розряду. Офіційних коментарів від Apple на момент публікації немає.

