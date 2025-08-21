Багато користувачів у відгуках пишуть, що їм реально допомагає.

Додаток Focus Friend для боротьби з прокрастинацією несподівано вийшов на перше місце в американському App Store, обігнавши навіть ChatGPT, звернули увагу в TechCrunch. У ньому віртуальний тамагочі просто в'яже шкарпетки.

За задумом, Focus Friend має допомогти впоратися з "думскролінгом": користувачі ставлять таймер від п'яти до 120 хвилин і фокусуються на своїх завданнях. У цей час усі інші додатки на телефоні блокуються, а якщо відключити відлік – "Боб-дружок" засмутиться.

За завершені сесії видаються призи – їх можна витратити на меблі та інші речі, щоб зробити житло "друга" затишнішим.

Творці Focus Friend в описі застосунку зазначили, що він "ідеальний для тих, хто відчуває труднощі з концентрацією уваги". У відгуках усі в захваті (рейтинг 4.7 з 5) – і багато хто пише, що їм реально допомагає.

Експерти зазначають, що схожа функція блокування доступу до решти програм є, наприклад, в iPhone. Вона називається "Екранний час". Однак люди обирають Focus Friend, оскільки додаток банально миліший і нагадує ті самі тамагочі з 90-х і 00-х.

Завантажити Focus Friend можна безкоштовно в App Store і Google Play.

