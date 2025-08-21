Xiaomi щосили працює над HyperOS 3 на базі Android 16 – реліз очікується вже у вересні. Його називають одним із найочікуваніших оновлень за останні роки, яке принесе безліч нових функцій і скляний дизайн у стилі Liquid Glass, натхненний iOS 26.
Однак не всі моделі китайської компанії отримають новітню прошивку. Ресурс XiaomiTime склав перелік пристроїв, які точно не отримають HyperOS 3 на базі Android 16 – у ньому є і популярні моделі.
Ці Xiaomi не отримають HyperOS 3:
- вся серія Xiaomi 11, включно з моделлю Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- смартфони серії Redmi Note 12;
- смартфони серії Redmi K50, за винятком K50 Ultra;
- смартфони серії Poco M5;
- смартфони серії Poco X5;
- смартфони серії Poco F4;
- планшет Xiaomi Pad 6.
Усім перерахованим вище моделям уже 2-3 роки, втім, є в списку і відносно нові смартфони, наприклад Poco X5. Він вийшов у лютому 2023 року, але через свою дешевизну отримав найкоротші терміни підтримки ПЗ.
Наразі відомо, що HyperOS 3 буде розгорнуто на понад 100 пристроях. Першими флагманами з Android 16 з коробки стануть Xiaomi 16. Їх прем'єра відбудеться у вересні.
Очікується, що Samsung теж запустить стабільне розгортання Android 16 (One UI 8) у вересні для цих смартфонів. Цього разу затримок, подібних до тих, що супроводжували реліз Android 15, не очікується.