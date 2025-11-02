Однак відпочинок на цьому острові сильно б'є по гаманцю.

Не можна пірнати з маскою і трубкою над кораловими рифами в заповіднику Бава, не завмираючи від захвату. Повз пропливають зграї риб-метеликів і зелені черепахи, а риби-клоуни визирають із коралів. А якщо поплавати в потрібний час, то можна навіть побачити рифових акул.

Це, як пише Independent, найвдаліше місце для снорклінгу на островах Анамбас в Індонезії. Гості прибувають на гідролітаку на хиткий пірс і вперше бачать Бава, а потім вирушають на дайвінг-дослідження або прогулянки на човні.

Зазначається, що цей хиткий пірс не через невдалий дизайн, оскільки все на цьому острові продумано до дрібниць, а через те, що його ретельно побудували досвідчені дайвери, щоб не пошкодити навколишні коралові рифи.

За словами досвідченої мандрівниці Аннабель Гроссман, ніщо не може зрівнятися з невимушеною природною красою заповідника Бава.

Розташований у західній частині Південно-Китайського моря, архіпелаг Анамбас, що складається з більш ніж 250 островів, віддалений від цивілізації і не зачеплений масовим туризмом. До самого острова Бава можна дістатися на приватному гідролітаку з Батама, який розташований приблизно за 30 хвилин їзди на поромі від Сінгапуру.

До вілл і люксів можна дістатися дерев'яною доріжкою (дорогою до свого номера ви можете побачити варанів, які пролітають унизу), а спа-центр, ресторани і тенісні корти приховані серед дерев, сховані в пляжних бухтах або розташовані на вершинах скель. Усі будівлі побудовані вручну, без використання техніки, а залучення місцевого населення є пріоритетом - від будівництва інфраструктури до укомплектування курорту персоналом.

На острові діє система "все включено", що означає, що ви можете їсти скільки завгодно, але харчові відходи не допускаються. Порції приємно невеликі, і гості можуть попросити добавки, якщо їм це потрібно.

"Звичайно, рай має свою ціну. Відвідування Бави непогано спустошує гаманець, що ставить під питання, чи може по-справжньому екологічний відпочинок бути доступним", - ідеться в матеріалі.

