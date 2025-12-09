Метою є розвантажити місцеві дороги та захистити мешканців від шуму й перевантаження.

З 20 грудня в австрійській федеральній землі Тіроль запроваджують заборону на об’їзні маршрути для мандрівників, які потрапили в затори на автомагістралях, пише видання Der Spiegel.

З початком зимового сезону в австрійському Тіролі набувають чинності певні обмеження для водіїв. Якщо на автомагістралі утворився затор, туристи не зможуть звернути на місцеві дороги, щоб оминути черги.

Зазначається, що це потрібно для утримання трафіку та уникнення заторів на дорогах у населених пунктах та для забезпечення нормального життя місцевих мешканців, які скаржилися на шум, вихлопи та затори.

Регіональний радник з питань транспорту Рене Цумтобель наполягає, щоб навігаційні сервіси почали обов’язково вносити ці обмеження у свої карти. Він наголошує, що навігатори часто пропонують альтернативні маршрути, незалежно від того, наскільки непридатні запропоновані дороги.

Заборона на рух діє до понеділка 6 квітня 2026 року у вихідні та святкові дні з 7:00 до 19:00 на вибраних дорогах у районах Куфштайн, Ройтте, Імст і Швац. Через ремонт мосту Люг обмеження також введені в районі Інсбрука та у долині Віппталі з 27 грудня до 1 березня 2026 року.

На окремих ділянках встановлять світлофори для регулювання руху. Також поліція та органи дорожнього нагляду контролюватимуть дотримання заборон на рух на певних транспортних вузлах.

