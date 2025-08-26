Зміни набудуть чинності з 27 січня 2026 року.

Американська авіакомпанія Southwest Airlines, що вважається одним з найбезпечніших лоукостерів світу, незабаром вимагатиме від пасажирів, які не можуть поміститися в підлокітниках свого крісла, оплатити додаткове місце заздалегідь.

Як пише ABC News, ця вимога є частиною низки нещодавніх змін перевізника, які набудуть чинності з 27 січня 2026 року.

Наразі пасажири великих розмірів можуть або оплатити додаткове місце заздалегідь з можливістю повернення цих грошей пізніше, або запросити безкоштовне додаткове місце в аеропорту. Згідно з новою політикою перевізника, повернення коштів за наявності вільного безкоштовного додаткового місця на літаку все ще можливе, але більше не гарантується.

"Щоб забезпечити місце, ми повідомляємо клієнтів, які раніше користувалися політикою додаткових місць, що вони повинні придбати їх під час бронювання", – йдеться в заяві Southwest.

При цьому в авіакомпанії заявляють, що все одно повертатимуть кошти за другий квиток, якщо на момент вильоту на рейсі буде хоча б одне вільне місце, і якщо обидва квитки пасажира були придбані в одному класі бронювання. Пасажир буде повинен подати запит на повернення коштів протягом 90 днів до польоту.

Видання також нагадує, що це не перший випадок протягом останнього часу, коли бюджетний перевізник Southwest посилював свою відносно лояльну політику щодо пасажирів. Зокрема, до травня 2025 року він дозволяв своїм пасажирам самостійно вибирати місця після посадки в літак і безкоштовно перевозити багаж – ці переваги були ключовими, що відрізняли цього бюджетного перевізника від його конкурентів.

Водночас останнім часом авіакомпанія має труднощі та перебуває під тиском інвесторів, що вимагають від неї збільшити прибутки та дохід. Авіакомпанія також заявила минулого року, що стягуватиме з клієнтів додаткову плату за більше місця для ніг та пропонуватиме рейси з нічними вильотами.

Інші скандальні нововведення від авіакомпаній

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2023 році турецька авіакомпанія Corendon першою в світі заявила про запуск рейсів без дітей. Думки пасажирів щодо нововведення розділилися – якщо самотні або бізнес-мандрівники ідею оцінили, адже вони нарешті отримали шанс спокійно провести політ, то туристи з дітьми заявили про утискання їхнів прав.

Тим часом, італійська компанія Aviointeriors нещодавно анонсувала запуск літаків для лоукостерів із кріслами-сідлами. Втім, експерти не в захваті від цієї концепції польотів зі "стоячими" місцями.

