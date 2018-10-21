В ході антидиверсійних навчань спецпризначенці ЗСУ зуміли непомітно потрапити на усі найбільші арсенали – Бутусов

На один зі складів в центральній Україні група спецпризначенців ЗСУ зайшла вдень, відкрито, не будучи ані поміченою, ані доглянутою, і успішно здійснила навчальну диверсію.

В ході протидиверсійних навчань у серпні цього року спецназ ЗСУ отримав завдання проникнути та здійснити навчальні диверсії на всіх найбільших українських базах зберігання. В ході навчань спецпризначенцям вдалося непомітно проникнути на всі об'єкти – у разі диверсійної атаки вони були б знищені.

Читайте такожЗа півтора роки Україна втратила 40% всіх запасів боєприпасів — Бутусов

Про це у своїй статті для ZN.UA пише журналіст і військовий аналітик Юрій Бутусов. За його словами, незважаючи на чимало заходів щодо посилення безпеки арсеналів і бравурні репортажі про споруджувані укриття, цих зусиль все-таки недостатньо.

"Сьогодні під загрозою диверсії — три стратегічних арсенали: 47-й арсенал командування Сухопутних військ (Хмельницька обл., с. Цвітоха, в/ч А-1358); 222-я центральна артилерійська база боєприпасів (Черкаська обл., с. Розсішка, в/ч А-1588); 1322-а артилерійська база боєприпасів (Житомирська обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)", — зазначає експерт.

За його словами, роботи у Цвітосі йдуть масштабно, але вони далеко не завершені. Викликає серйозне занепокоєння стан менших за розміром складів.

«У Центральній Україні на один зі складів група спецназу ЗСУ зайшла вдень, відкрито, не будучи ні поміченою, ні доглянутою, і успішно здійснила навчальну диверсію", - розповів Бутусов.

Автор підкреслює, що не можна чекати, поки всі склади будуть через роки обладнані бетонними сховищами. Вживати заходів необхідно зараз.

«Безсумнівно, що противник захоче напередодні виборів президента та парламенту здійснити диверсії й на інших складах", — попереджає він.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

За фактом вибухів на арсеналі відкриті два кримінальні провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) КК України. Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.