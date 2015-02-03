Міноборони закупило 40 тисяч касок
15:20, 03 лютого 2015Війна
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Міністерство оборони України закупило 40 тис. кулезахисних шоломів на суму 102,080 млн грн, повідомляється на сайті «Державні закупівлі України».
Міноборони придбало 40 тис. касок на 102 млн грн / Фото УНІАН
Згідно з опублікованою інформацією, кулезахисні шоломи «Каска-1М» (або еквівалент) Міноборони закупило у науково-виробничого підприємства «Темп-3000».
Середня ціна екземпляра, згідно з контрактом, становить близько 2,5 тис. грн.
У повідомленні зазначено, що крайній термін поставки касок - 31 березня 2015 року.
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