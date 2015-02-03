Міноборони закупило 40 тисяч касок

Згідно з опублікованою інформацією, кулезахисні шоломи «Каска-1М» (або еквівалент) Міноборони закупило у науково-виробничого підприємства «Темп-3000».

Середня ціна екземпляра, згідно з контрактом, становить близько 2,5 тис. грн.

У повідомленні зазначено, що крайній термін поставки касок - 31 березня 2015 року.

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