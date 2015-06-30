Близько тисячі загиблих бійців АТО залишаються невпізнаними – волонтер

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив волонтер, керівник Центру з обміну полоненими, керівник «Офіцерського корпусу» генерал-полковник Володимир Рубан сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Близько тисячі наших солдатів без прізвищ та імен закопані на території кладовищ чотирьох міст, в тому числі і в Дніпропетровську - там близько 500 могил», - повідомив він.

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«Це вбиті бійці, яких не можуть упізнати, у них беруть матеріал на визначення ДНК, потім тривалий час проводять експертизу, порівнюють з ДНК родичів», - додав Рубан.

«Якщо говорити за даними СБУ і ООН, загальна кількість зниклих безвісти – 1,2 - 1,3 тисячі осіб», - зазначив волонтер.