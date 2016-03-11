Російська сторона не надала ОБСЄ план виконання угоди про розмінування та заборону стрільб - Хуг
Російська сторона у Спільному центрі координації та контролю не надала місії ОБСЄ відповіді щодо плану виконання домовленостей, досягнутих у Мінську 2 березня, про протимінну діяльність та заборону навчань з бойовою стрільбою на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.
Він нагадав, що на 2 березня у Мінську Тристороння контактна група досягла домовленостей щодо розмінування і заборони військових тренувань з використанням бойової стрільби.
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«Звичайно, легше підписати документ, ніж застосовувати його на практиці. Результати зараз на місцях є дуже різними. 3 березня СММ ОБСЄ направила лист генералам у Спільний центр координації та контролю. Ми нагадали їм, що саме СЦКК відповідає за координацію заходів, які необхідні для впровадження угоди. Ми запитали про план, в якому йдеться про ці пропозиції, щоб СММ могла спостерігати і доповідати про його виконання. Відповідь не була вичерпною, але в нас є попередня позитивна відповідь від української сторони в СЦКК. Вони сказали, що вони повідомили своїх військових на місцях про вимоги цієї угоди, але ми ще не отримали відповіді від російської сторони СЦКК», - заявив Хун.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня Тристороння контактна група підписала в Мінську угоду про припинення навчань у 30 км від лінії зіткнення.
Крім того, група узгодила технічні аспекти розмінування на 12 ділянках на Донбасі. В документі розписано всі аспекти роботи з розмінування, включаючи огородження і маркування територій, уражених мінами в безпосередній близькості від контрольно-пропускних пунктів.
Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що збройні сили і формування всіх сторін на Донбасі повинні до 31 березня забезпечити позначення й огородження 12 районів для розмінування.
Разом з тим, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив, що маркування територій для розмінування на Донбасі можливе тільки після припинення провокацій з боку окупаційних військ РФ.