Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення порушень "режиму тиші" на Донбасі

Про це йдеться у звіті місії за 3 листопада, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, в тому числі приблизно 430 вибухів у порівнянні з 141 за минулий звітний період (за 2 листопада - УНІАН)", - йдеться у звіті.

"Приблизно 250 з цих вибухів було зафіксовано у 30-хвилинний період часу довкола Дебальцевого та близько 100 в районі Авдіївки-Ясинуватої-Донецького аеропорту впродовж дня", - повідомили спостерігачі.

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Представники місії зазначили, що під час перебування у центрі Донецька увечері та вночі 2 листопада вони почули 70 вибухів, спричинених не встановленим типом озброєння, зі сторони північного заходу та заходу. Також під час перебування в Авдіївці (17 км на північ від Донецька) впродовж приблизно двох годин 3 листопада спостерігачі чули 16 вибухів, які за їхньою оцінкою, були вихідним вогнем з автоматичного гранатомета на відстані 2 км на південь від їхнього місця перебування.

Також 2 листопада під час перебування у підконтрольній бойовикам Горлівці (39 км на північний схід від Донецька) спостерігачі СММ чули 20 вибухів, які були вихідним вогнем із застосуванням 122-мм артилерії на відстані 4-5 км на південь і південний захід від місця перебування місії.

"У Луганській області, СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, але менше порушень «режиму тиші», пов'язаних з проведенням військових навчань, та менше вибухів (36 вибухів за звітний період відносно 40 за попередній день)", - йдеться у звіті.