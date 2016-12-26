Українська сторона за п'ять днів більше 800 разів просила "тиші" на Донбасі - СЦКК

Про це повідомив керівник української сторони СЦКК генерал-майор Анатолій Петренко, пише УП.

При цьому, за словами Петренка, за цей час лише близько половини спроб були успішними.

"При цьому позитивно спрацювали 415 разів, тобто коефіцієнт корисної дії становив 49%. Ми змушені констатувати, що за запитом української сторони такий режим спрацював лише в 38% від загальної чисельності запитів", - додав Петренко.

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В той же час Петренко наголосив, що напередодні оголошення «режиму тиші», 23 грудня, відбулася найбільша кількість обстрілів - 54, з них 34 із застосуванням заборонених мінометів та артилерії. Майже 700 розривів мін і снарядів, в тому числі РСЗО , артилерія калібру 152 і 122 мм.При цьому, саме того дня українська сторона 221 раз ініціювала припинення вогню.

Водночас Петренко повідомив, що після запровадження "режиму тиші" з опівночі 24 грудня "абсолютної тиші не було".

"Протягом першого дня було більше 40 порушень, в тому числі із застосуванням мінометів. А 25 грудня – 32 випадки порушення режиму припинення вогню, в тому числі 10 випадків із забороненої зброї – артилерія і міномети", - сказав Петренко.

Раніше, українська сторона СЦКК повідомляла, що «режим тиші» на Донбасі, який мав запрацювати з опівночі 24 грудня, носить відносний характер. Про це заявив керівник української сторони в СЦКК Анатолій Петренко. Він наголосив, що тривають окремі провокаційні обстріли бойовиків зі стрілецької зброї, однак артобстрілів не було.

24 грудня на Донбасі з 00.00 набув чинності режим припинення вогню, домовленості щодо впровадження якого було досягнуто у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі за ініціативи президента України Петра Порошенка. Напередодні глава держави закликав Росію забезпечити неухильне дотримання «режиму тиші».