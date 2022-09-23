Раніше російський диктатор Володимир Путін обіцяв відправляти на війну проти України тільки професійних військових, але тепер почав відправляти на забій пересічних росіян.
Як зазначив журналіст Роман Цимбалюк, почавши часткову мобілізацію в Росії Путін в черговий раз обдурив росіян.
Цимбалюк нагадав, що ще в березні Путін запевняв, що в бойових діях не беруть участь і не будуть брати участь солдати, які проходять строкову службу, і це виявилося брехнею. Також заявляв, що нібито не проводитиметься додатковий призов резервістів із запасу. У липні – заявляв, що армія Росії "ще нічого не починала". І тепер, у вересні, він почав відправляти на забій пересічних росіян, яких немає чим озброювати.
"Питання серйозне: ось це вже починали? Чи це ще теж всерйоз не починали? Ухайдокать кадрову армію – це "нічого не починали", спалити в Україні найкращі російські танкові з'єднання, механізовані і так далі, десятки літаків, сотні вертольотів... Це "ми ще нічого не починали"? Питання: чим будуть озброювати ось цих людей, яких зараз відловлюють по Росії. Лопатами, як діди? Вирішили пограти в Сталіна, закидати трупами Україну? Ми теж воювали в період Другої світової війни, і багато розуміємо", – зазначив Цимбалюк.
Журналіст додав, що після часткової мобілізації "буде складно, це правда". Але, впевнений Цимбалюк, всі громадяни РФ, які перейшли кордон з Україною зі зброєю в руках, будуть вбиті.
"Був нещодавно такий момент – вони третій армійський корпус не могли сформувати, укомплектувати військовою технікою. ... Він уже десь розчинився в степах, немає його. Подохли вони. Просто збіговисько мужиків, навіть з промитими мізками, це не означає, що вони хороші солдати, що канібали з російських в'язниць хороші солдати. Їх потрібно озброювати, це місяці на підготовку. Чи будуть у цих нещасних місяці? Я не знаю. Чи буде у них щось крім касок 43-го року і автоматів? Я теж не знаю. Навряд. А у нас буде все, найкраща сучасна зброя, і всі громадяни РФ, хто перейшов кордон з Україною зі зброєю в руках, буде убитий", – коментує Цимбалюк.
Часткова мобілізація в Росії: що варто знати
Як писав УНІАН, 21 вересня Володимир Путін, президент Росії, яка втратила в неспровокованій війні проти України понад 50 тисяч військових тільки вбитими, оголосив про початок часткової мобілізації. При цьому напередодні в країні значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.
Йдеться про призов до 300 тисяч осіб, як повідомили в Міноборони РФ. У той же час ЗМІ повідомляють про плани РФ залучити мільйон людей.
Оголошення спровокувало паніку, росіяни почали масово виїжджати з країни: на сухопутних кордонах утворилися затори, всі квитки на найближчі рейси в Стамбул, Єреван і Тбілісі були розкуплені, а їхня вартість зросла в десять разів.
На думку західних експертів, це рішення демонструє складне становище РФ на полі бою. Хоча це навряд чи вплине на результат війни, рішення Путіна посилити війська в Україні за рахунок резервістів все ж продовжить її.