У Росії вирішили пограти в Сталіна і закидати трупами Україну погано озброєних військових, вважає Цимбалюк.

Раніше російський диктатор Володимир Путін обіцяв відправляти на війну проти України тільки професійних військових, але тепер почав відправляти на забій пересічних росіян.

Як зазначив журналіст Роман Цимбалюк, почавши часткову мобілізацію в Росії Путін в черговий раз обдурив росіян.

Цимбалюк нагадав, що ще в березні Путін запевняв, що в бойових діях не беруть участь і не будуть брати участь солдати, які проходять строкову службу, і це виявилося брехнею. Також заявляв, що нібито не проводитиметься додатковий призов резервістів із запасу. У липні – заявляв, що армія Росії "ще нічого не починала". І тепер, у вересні, він почав відправляти на забій пересічних росіян, яких немає чим озброювати.

"Питання серйозне: ось це вже починали? Чи це ще теж всерйоз не починали? Ухайдокать кадрову армію – це "нічого не починали", спалити в Україні найкращі російські танкові з'єднання, механізовані і так далі, десятки літаків, сотні вертольотів... Це "ми ще нічого не починали"? Питання: чим будуть озброювати ось цих людей, яких зараз відловлюють по Росії. Лопатами, як діди? Вирішили пограти в Сталіна, закидати трупами Україну? Ми теж воювали в період Другої світової війни, і багато розуміємо", – зазначив Цимбалюк.

Журналіст додав, що після часткової мобілізації "буде складно, це правда". Але, впевнений Цимбалюк, всі громадяни РФ, які перейшли кордон з Україною зі зброєю в руках, будуть вбиті.

"Був нещодавно такий момент – вони третій армійський корпус не могли сформувати, укомплектувати військовою технікою. ... Він уже десь розчинився в степах, немає його. Подохли вони. Просто збіговисько мужиків, навіть з промитими мізками, це не означає, що вони хороші солдати, що канібали з російських в'язниць хороші солдати. Їх потрібно озброювати, це місяці на підготовку. Чи будуть у цих нещасних місяці? Я не знаю. Чи буде у них щось крім касок 43-го року і автоматів? Я теж не знаю. Навряд. А у нас буде все, найкраща сучасна зброя, і всі громадяни РФ, хто перейшов кордон з Україною зі зброєю в руках, буде убитий", – коментує Цимбалюк.

Часткова мобілізація в Росії: що варто знати

Як писав УНІАН, 21 вересня Володимир Путін, президент Росії, яка втратила в неспровокованій війні проти України понад 50 тисяч військових тільки вбитими, оголосив про початок часткової мобілізації. При цьому напередодні в країні значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

Йдеться про призов до 300 тисяч осіб, як повідомили в Міноборони РФ. У той же час ЗМІ повідомляють про плани РФ залучити мільйон людей.

Оголошення спровокувало паніку, росіяни почали масово виїжджати з країни: на сухопутних кордонах утворилися затори, всі квитки на найближчі рейси в Стамбул, Єреван і Тбілісі були розкуплені, а їхня вартість зросла в десять разів.

На думку західних експертів, це рішення демонструє складне становище РФ на полі бою. Хоча це навряд чи вплине на результат війни, рішення Путіна посилити війська в Україні за рахунок резервістів все ж продовжить її.

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