Андрій Юсов також прокоментував слова Путіна про готовність передавати російську зброю для ударів по союзниках України.

Особливістю останніх операцій зі знищення кораблів Чорноморського флоту РФ є те, що ворог почав ховати великі судна та носії "Калібрів", заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Однак полювання не має зупинятися. Отже, полюємо на менші цілі. Кораблі "Тунець" чи "Сатурн" – це, здавалося б, менші цілі. Однак, вони від того не менш важливі, ворог використовує їх і у військових цілях і для патрулювання, перевезення БК, особового складу, транспортування інших суден. Ці операції супроводжуються тим, що спершу треба прорвати лінію оборони, морські фортифікації та пройти через захист, який будує ворог. Ми бачили під час попередньої операції, коли "Магура" нищила "Тунці", 32 бойових вильоти, застосування артилерії проти наших морських дронів. Однак нічого не допомагає. Грамотне планування, удосконалення технічних конструкцій і бачимо результат", – сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він також прокоментував погрози Путіна про те, що вони готові передавати власну зброю третім країнам, аби ті могли завдавати ударів по союзниках України на Заході. За словами Юсова, наразі держава-терорист почала говорити публічно про те, що давно обговорюється в кабінетах Кремля.

Відео дня

"А насправді вони вже навіть це робили. Оскільки низка ударів і терористичних актів у різних куточках світу вже здійснювалася саме з використанням російської зброї та підтримкою Кремля. Тому тут може йтися лише про легалізацію цієї практики. Коли Путін каже, що буде передавати російську зброю, виникає питання, кому? З якими режимами та угруповуванням у світі співпрацює сучасний Кремль. Насправді у більшості випадків йдеться про невизнані структури, терористичні організації чи якісь режими, які прийшли внаслідок військових процесів, зокрема в країнах, що розвиваються", – пояснив Юсов.

Останні "урожайні" операції ГУР

Напередодні ГУР завдали удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей", які знаходилися біля берегів тимчасово окупованого Криму.

За словами представника прес-служби ГУР Євгена Єріна, знищене російське судно "Сатурн" мало забезпечувати панування Чорноморського флоту РФ в Чорному морі.

Вас також можуть зацікавити новини: