Підготовлені бійці можуть зіграти вирішальну роль на східному кордоні України.

Центральне розвідувальне управління США контролює таємну програму інтенсивних тренувань для елітних українських військ спеціальних операцій та інших працівників розвідки.

Як пише Yahoo News із посиланням на кількох колишніх співробітників розвідки та національної безпеки, навчання проходять на невідомому об’єкті на півдні США.

Метою підготовки українських військових є ведення бойових дій проти Росії у випадку її вторгнення в Україну. Вони можуть зіграти вирішальну роль на східному кордоні України.

Програма почалася на базі відділу наземних служб ЦРУ в 2015 році за адміністрації президента Барака Обами після вторгнення Росії та окупації Криму. За часів адміністрації Трампа програму розширили, а адміністрація Байдена ще більше розширила її.

Багатотижнева програма ЦРУ в США включала навчання з вогнепальної зброї, техніки камуфляжу, наземної навігації, тактики, розвідки та інших сфер.

Американські чиновники заперечують, що навчальна програма ЦРУ була коли-небудь була орієнтована на наступальні дії. Програма передбачала "дуже конкретне навчання навичкам, які б посилили" здатність українців протистояти росіянам.

"Мета тренінгу та навчання, яке було проведено, полягало в тому, щоб допомогти у зборі розвідувальних даних", - сказав нинішній високопоставлений чиновник розвідки.

Зазначається, що підготовка також включала навчання навичкам, які можуть бути використані для підготовки до повстання.

І американські, і українські чиновники вважають, що українські сили не зможуть протистояти широкомасштабному російському вторгненню. Але представники обох країн також вважають, що Росія не зможе безперервно утримуватись на захопленій території через жорсткий опір українських повстанців.

"Якщо росіяни вторгнуться, вони [випускники програм ЦРУ] стануть вашим ополченням, вашими лідерами повстанців. Ми тренуємо цих хлопців уже вісім років. Вони справді хороші бійці", - сказав колишній високопоставлений співробітник розвідки.

Якщо росіяни почнуть нове вторгнення, "знайдуться люди, які погіршать їхнє життя", - сказав співробітник розвідки. Підготовлені ЦРУ воєнізовані формування "організують опір", використовуючи спеціальну підготовку, яку вони пройшли.

За словами американських посадовців, протягом багатьох років навчальні програми ЦРУ були "дуже ефективними", і принесли "прямий результат", допомігши "переломити хід" й "досягнути успіхів на полі бою".

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Можливе вторгнення РФ в Україну

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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