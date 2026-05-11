До 70% росіян гинуть, не прибувши до лінії бойового зіткнення: в ЗСУ пояснили, чому так відбувається

Там зазначають, що у ворога криза в наступальному потенціалі.

60-70% російських окупантів гинуть, не доїхавши чи не дійшовши до лінії бойового зіткнення. Про це повідомив у Telegram старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

Він зазначив, що штурмові дії противника це є велика рідкість на даний момент. За його словами, навіть в росіян не є безкінечним людський ресурс.

"Якщо ще пів року тому окупанти могли собі дозволити проведення, вже тоді без броні, але все одно регулярних штурмових дій, то зараз це величезна рідкість, якщо хіба якомусь з їх командирів не прийде в голову нєвєроятний план (таке буває)", - написав "Алекс".

За його словами, росіяни відмовились від постійних штурмів, натомість обрали тактику просочування. Йдеться про якомога глибокий захід крізь українські передові позиції, які вже не перший рік з обох сторін не становлять суцільної лінії. Український офіцер зазначив:

"Не завжди це працює, так як противник не в змозі накопичити достатню кількість особового складу для більш менш масових подібних дій, адже 60-70% всіх росіян двухсотяться не доїхавши чи не дійшовши до ЛБЗ".

При цьому додає, що через нетривалий проміжок часу у противника буде більш яскраво виражена криза в наступальному потенціалі. "Алекс" ввважає, що тактика росіян щодо ведення війни вичерпує себе, тому просування у ворога зараз майже немає, а втрати дуже високі що створює великі кадрові проблеми, тобто йдеться про їх критичну нестачу.

Як повідомляв УНІАН, видання The Kyiv Independent пише, що один з експертних таборів вважає, що Росія вже зазнала поразки, їхні "м’ясні штурми" безглузді й безнадійні, і за таких темпів їм знадобиться століття, щоб захопити Україну. Але в той же час інший табір вважає, що Україна, маючи явну перевагу супротивника в живій силі та залишившись без підтримки США, не може сподіватися перестояти Росію і повинна підписати будь-яку мирну угоду прямо зараз, оскільки час на боці Москви.

Серйозні аналітики обережніші, вони говорять про позитивні чи негативні тенденції, намагаючись усвідомити величезну складність такої великомасштабної війни. Як би Москва не була принижена тією чи іншою подією, поки триває її план щодо досягнення перемоги шляхом повільного перемелювання українських збройних сил, що поступаються за чисельністю, причин для святкування немає.

