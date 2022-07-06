Російські пропагандисти активно поширюють фейки про нібито знищення американської артилерійської системи "HIMARS".

У Міноборони Росії заявили, що російські війська нібито знищили дві пускові установки системи залпового вогню HIMARS виробництва США та два склади боєприпасів до них в Україні.

"У районі населеного пункту Малотаранівка "Донецької Народної Республіки" високоточними ракетами повітряного базування знищено дві пускові установки системи залпового вогню "HIMARS" виробництва США та два склади боєприпасів до них", - йдеться у повідомлення Міноборони РФ в Telegram.

Проте Сухопутні війська ЗСУ спростували повідомлення окупантів, наголосивши, що російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи "HIMARS".

"Дане повідомлення не відповідає дійсності і являється нічим іншим, як фейком. Реактивні системи "HIMARS" надані американськими партнерами постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ. Довіряйте тільки перевіреним джерелам та вірте в ЗСУ", - зазначили у відомстві на їх офіційній сторінці у Facebook.

"Заяви про знищення двох установок РЗСО HIMARS є російським фейком. Вони видають бажане за дійсне. Можливо, інформація про поставку цього озброєння призвела до зростання паніки і страху всередині Росії. У зв’язку з цим, імовірно, їхні інформаційники порадили подати таку новину для внутрішньої аудиторії", - про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.

В той же день Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.

Раніше Генштаб показав бойову роботу HIMARS вдень і вночі.

РСЗВ HIMARS: що відомо

РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Також система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність становить 300 км.