Міноборони РФ підтвердило перекидання військ РФ у Казахстан з трьох аеродромів у Росії.

Керуватиме російськими "миротворцями" у складі військ ОДКБ у Казахстані генерал Андрій Сердюков, який у 2014-му очолив спецоперацію з захоплення Криму.

Про це інформує агентство Интерфакс.

За словами представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова, термін перебування "місії" РФ у Казахстані обмежений. Втім, він не назвав точних дат.

Сердюков був координатором на території окупованого півострова у процесі його захоплення. Генерал також командував угрупуванням російських окупаційних військ на Донбасі і діяв під прізвищем "Сєдов".

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4 жовтня 2016 року президент РФ Володимир Путін призначив Сердюкова командувачем Повітряно-десантними війська РФ.

Українська військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо росіянина, йому загрожує до 15 років в’язниці.

Як писав УНІАН, до "миротворчої місії" в Казахстані залучені війська, які раніше брали участь в агресії проти України.

Раніше Міноборони РФ підтвердило перекидання військ РФ у Казахстан з трьох аеродромів у Росії.

Російські десантники вантажать "штатну" техніку та озброєння. Військові РФ у Казахстані вже приступили до виконання "завдань", вони забезпечують прийом і розгортання основних сил контингенту.

Своєю чергою, Вашингтон має питання щодо введення військ ОДКБ в "миротворчих цілях" у країну.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.