23 мобілізованих померли ще під час військової підготовки.

З початку оголошення так званої "часткової мобілізації" в РФ загинув щонайменше 101 "мобік".

Про це пише "Новая газета. Европа", посилаючись на дані влади, повідомлення у засобах інформації та соцмережах.

23 мобілізованих померли ще під час військової підготовки. При цьому, причини смерті були різними. Серед найчастішних бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки.

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Найбільша кількість загиблих по регіонах є такою:

22 – зі Свердловської області;

13 – із Челябінської;

9 - із Волгоградської;

8 - із Красноярського краю;

7 - із Ростовської області.

Як зазначають журналісти, найімовірніше, "реальна кількість загиблих мобілізованих істотно вища за наші оцінки".

"Через те, що джерелом більшості повідомлень є родичі загиблих, у нашому підрахунку враховуються лише смерті, які підтвердили в Міноборони Росії. Як правило, близькі публікують інформацію про загиблих після отримання повідомлення про смерть або перед похороном", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

20 жовтня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тис. осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, мобілізовані з Росії вже почали прибувати в зону бойових дій на тимчасово захоплених територіях і вони оснащені засобами захисту, шоломами радянського зразка та зброєю низької якості.

28 жовтня Шойгу відзвітував Путіну про підсумки часткової мобілізації. Шойгу заявив, що заходи щодо часткової мобілізації завершені. За його словами, за місяць і 1 тиждень після оголошення мобілізації були мобілізовані 300 тис. осіб, а 82 тис. призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт.

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