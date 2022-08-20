Якщо РФ перейде від ядерного шантажу на ЗАЕС до прямих дій, то на це відповість Захід.

Війська НАТО дійсно можуть увійти в Україну. Альянс може ввести своїх військових, якщо РФ влаштує "ядерний апокаліпсис" і вдарить по Запорізькій атомній електростанції.

Про це в ефірі УНІАН для проекту FreeДОМ розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

Росія постійно намагається залякати світ "ядерним шантажем" - погрозами ударів по ЗАЕС. На думку Фейгіна, Уряд РФ постійно дає привід вважати себе божевільними. Саме тому є ймовірність, що Кремль перейде від "ядерного шантажу" до дій. Якщо це трапиться, то Захід теж перейде до рішучих дій.

"Захід не терпітиме, що над ним, над усією Європою, пронесеться ядерна хмара і взагалі всі ті наслідки, які Заходу добре відомі після Чорнобиля", - зазначив Фейгін.

Якщо РФ дійсно влаштує "ядерний апокаліпсис", то інші країни будуть вирішувати цю катастрофу разом з Україною. І тоді НАТО введе війська, резюмував Фейгін.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти контролюють ЗАЕС з 4 березня. Загарбники також окупували Енергодар-місто-супутник атомної електростанції.

Росіяни вже не раз обстрілювали територію АЕС і навіть пошкодили ряд об'єктів. Влада України просила про допомогу у вирішенні конфлікту у Міжнародного агентства з атомної енергії.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС. А ООН готова підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

У разі катастрофи на об'єкті, за словами голови Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Старуха, доведеться евакуювати 400 тисяч жителів з двох областей.

Росія виступає проти демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, прикриваючись "вразливістю" станції. За даними ГУР і американського Інституту вивчення війни, рашисти готують теракт на атомній електростанції під хибним прапором.