Як повідомив Умєров, у фокусі було й питання ротацій та відпочинку військових.

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з Головнокомандувачем генерал-полковником Олександром Сирським. Про це повідомляє в Telegram оборонне відомство.

Зазначається, що на зустрічі було обговорено питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік.

"Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів", - прокоментував Умєров.

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Міністр оборони і Головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага була приділена новому роду сил ЗСУ – Силам безпілотних систем.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду!", – підсумував міністр оборони.

Зміна Головнокомандувача ЗСУ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Замість Залужного на цю посаду глава держави призначив генерал-полковника Олександра Сирського. Він вважає, що 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі оборони.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що рішення президента про системне оновлення керівного складу Збройних сил України, включаючи головнокомандувача, було необхідно з кількох причин. За його словами, цей крок, зокрема, був викликаний необхідністю переглянути тактику дій, яка "не забезпечила в повному обсязі належного результату в минулому році". Серед причин звільнення Залужного - ненадання військового плану на 2024 рік, написало The Times. Також те, що генерал безпосередньо вів переговори з союзниками про постачання зброї і виключив Міністерство оборони з цього процесу.

І як вже відомо, вчора, 8 лютого Зеленський підписав указ про присвоєння генералу Валерію Залужному звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка". Звання генералу присвоєно за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

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