Жінку вдалося врятувати через 10 годин після того, як рятувальники ДСНС змогли почути її.

Під час розбору завалів зруйнованої російською ракетою дев’ятиповерхівки у Дніпрі рятувальники почули жінку, що дозволило її врятувати з-під уламків.

Сестра постраждалої Аліна розповіла в соцмережах історію її порятунку. З’ясувалося, що жінку, яка вижила під час атаки росіян, звуть Катерина Зеленська.

Раніше в ДСНС повідомляли, що жінку вдалося знайти завдяки тому, що рятувальники почули її голос. На ролику можна побачити, як рятувальники розбирають уламку, вслуховуються, а потім – кричать та просять, аби жінка відгукнулася іще раз. Знайти і врятувати її вдалося тільки за 10 годин.

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Тепер стала відома причина – Катерина просто не могла покликати на допомогу.

"Це Катя – моя сестра! Її знайшли лише сьогодні (15 січня – УНІАН) зранку і слава Богу живою! Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі! Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха!", – написала родичка постраждалої.

Аліна також розповіла, що під завалами залишилися чоловік і маленький син Катерини.

"Шукають ще її однорічну дитину і чоловіка! Дай Бог знайдуть живими і неушкодженими! Молимося! Цій родині дуже потрібна допомога!", – написала вона та залишили реквізити для грошової допомоги в дописі.

Удар по Дніпру 14 січня - що відомо

В суботу, 14 січня, російські терористи влучили ракетою у дев’ятиповерхівку в Дніпрі на 16 під’їздів із 1,7 тисячі мешканців. Один з під’їздів будинку внаслідок влучання ракети Х-22, призначеної для знищення морських угруповань та авіаносних груп, був вщент зруйнований. Мер Дніпра Борис Філатов озвучив припущення, що насправді росіяни намагалися поцілити у Придніпровська теплостанцію. Вже відомо, що ракету цього типу міг запустити тільки 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

За повідомленнями влади, у зруйнованому під’їзді могли перебувати до 200 осіб, зокрема, 50 дітей. Наразі відомо, що 40 людей (зокрема, троє дітей) стали жертвами цієї атаки. Ще 75 людей (15 з них – діти) отримали поранення.

Врятувати вдалося 39 осіб. Рятувальники отримали повідомлення про зникнення 46 осіб, наразі встановлено перебування 12 з них. Доля 34 з’ясовується, рятувальна операція триває вже майже дві доби.

Більше тисячі осіб залишилися без житла – тимчасово чи назавжди – внаслідок цієї атаки окупантів. В під’їздах, що вціліли, вибито шибки. Світло та газопостачання будинка припинено.

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