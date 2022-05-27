Жданов уточнив, що, імовірно, напрямок, про який ішлося, був Попасною.

Переваги росіян у техніці 1 до 20 на Донбасі, про що напередодні заявляв український президент Володимир Зеленський, не існує.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

"Якщо він (Зеленський - ред.) хотів підкреслити, що на окремих напрямках, а не в цілому, Росія зосереджує кількість своїх військ, щоб створити штучну перевагу на окремому напрямку (як в особовому складі, так і в техніці), це так, відповідає дійсності. Але на Луганському напрямку такої переваги - 1 до 20 - у техніці не існує", - висловився експерт.

Він уточнив, що, імовірно, напрямок, про який ішлося, був Попасною.

Що передувало

23 травня президент Володимир Зеленський під час виступу у Давосі заявив, що російська армія переважає сили ЗСУ на Донбасі як 1 до 20.

"Нам не вистачає техніки. Чому? Тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. В них у 20 разів більше техніки. В двадцять разів. Зараз на Донбасі один до двадцяти. Уявіть собі, які у нас люди, які міцні наші воїни, який у нас народ? Один до двадцяти. Я просто не хочу, щоби гинули сотні тисяч людей", - звернувся Зеленський до Заходу.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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