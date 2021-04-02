Водночас, прикордонники не фіксували російську авіацію безпосередньо біля кордону країни.

Неподалік кордону з Україною в Ростовській області помітили російські гелікоптери. Відповідні відео з'явилися в соцмережах.

Про це повідомив Telegram-канал "Військовий оглядач", також відео поширили й в TikTok.

"Групу російських бойових вертольотів, серед яких видно ударні Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець", помітили на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

Державна прикордонна служба України не фіксувала російську авіацію безпосередньо біля кордону країни. Про це "Новинам Донбасу" повідомив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Читайте такожРосія привела свої війська на Донбасі у вищі ступені бойової готовності - розвідка"Безпосередньо поруч з лінією кордону переміщення великої групи авіації РФ не фіксувалося. Але не виключається, що це могло відбуватися на певній відстані від кордону, оскільки окремі повідомлення, з посиланням на очевидців, відзначають, що це відбувалося в Білогірському районі Ростовської області РФ", - сказав він.

Порушення Росією повітряного простору України

16 березня журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що о 14:05 поблизу населеного пункту Краснопілля у повітряний простір України залетів російський вертоліт Мі-8.

За його словами, він летів на висоті до 100 метрів і розвернувся на глибині близько 50 метрів над українською територією.

Київ вимагав від Росії пояснень через порушення вертольотом Мі-8 повітряного простору України.

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Автор: Ольга Робейко