Перед угрупуваннями 51 армії РФ стоїть завдання оточити з півночі Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Підрозділами Сил спеціальних операцій (ССО) було знищено місце накопичення особового складу 51 армії РФ у населеному пункті Затишок на Донеччині.

Як повідомили ССО у Telegram, у момент застосування дронів у будівлі зосереджувався ворожий контингент 1-ої ОМСБр та 9-ої ОМСБр.

Зазначається, що противник накопичував сили під прикриттям погодних умов.

"Перед угрупуваннями 51 армії РФ стоїть завдання оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації. Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі. Дані про втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Удари по росіянах

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по кількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, у Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційній станції протиповітрної оборони у районі Євпаторії.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів. Для ураження ворожих об’єктів відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий".

