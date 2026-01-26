Реальний важіль: у Kyiv Post розповіли про таємну спробу озброїти Україну 'Томагавками'

Політична проблема, пов'язана з впровадженням нової зброї, завжди є першою перешкодою.

У США відновилася кампанія тиску на Росію з метою змінити хід війни в Україні. Про це пише Kyiv Post.

В умовах триваючих ракетних обстрілів українських міст з боку Росії і небажання Кремля йти на поступки, невелика, але все більш активна група захисників України у Вашингтоні стверджує, що єдиний спосіб змусити Володимира Путіна до переговорів - це значно зміцнити позиції Києва. Їхня остання, давно обговорювана ідея - надати Україні ракети "Томагавк".

Відзначається, що в центрі цієї кампанії знаходиться Ден Райс, президент Американського університету в Києві і колишній спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ. Він нещодавно зустрівся віч-на-віч з міністром оборони Пітом Хегсетом і, за його словами, провів всебічну дискусію про війну.

Райс, один із закулісних архітекторів попередніх спроб домогтися схвалення США для касетних боєприпасів і ракет ATACMS, тепер вважає, що настав момент для чогось набагато сміливішого - невеликої, нерозкритої кількості крилатих ракет "Томагавк" наземного базування, здатних наносити удари вглиб Росії. Він нагадав, що вже існують наземні пускові установки, здатні запускати ці ракети, які називаються "Тайфунами". Райс сказав:

"Путін реагує тільки на силу. Якщо він не погодиться на мир, то, на мій погляд, президент Трамп з високою ймовірністю схвалить "Томагавки".

Зустріч у Пентагоні

Райс відмовився детально розповідати про відповіді Гегсета, назвавши більшу частину розмови конфіденційною, проте розкрив, що саме він пропонував.

За його словами, він прямо попросив Хегсета надати Україні "Томагавки" - нехай навіть "невелику, нерозголошувану кількість".

"Навіть невелика кількість, успішно випущена вглиб Росії, чинитиме величезний тиск на Путіна. Кілька "Томагавків" зроблять те саме. Дальність дії настільки велика, що Росія просто не може захистити всі свої критично важливі об'єкти", - підкреслив Райс.

Він зазначив, що політична проблема, пов'язана з впровадженням нової зброї, завжди є першою перешкодою.

"Перша окрема зброя будь-якої нової системи озброєння завжди є найскладнішою з політичної точки зору. Але як тільки ви переступаєте поріг - зриваєте печатку - дискусія на цьому закінчується. І тоді це вже не дискусія. Ми бачили це з кожною системою озброєння: HIMARS, касетні боєприпаси, танки Abrams, танки Leopard, 120-мм танкові снаряди з збідненим ураном, ATACMS з дальністю польоту 165 км, ATACMS з дальністю польоту 300 км, F-16, і тепер "Томагавк" . Росіяни протестують проти "червоних ліній"... ми відправляємо перші зразки в Україну... і тоді дискусія закінчується", - пояснив він.

За словами Райса, реальна сила цих ракет полягає не в завданих ними збитках, а в створюваній ними невизначеності:

"ATACMS змусили Росію перенести свої аеродроми, командні центри і склади на відстань понад 300 кілометрів. Це тактичне питання. "Томагавк" - стратегічна система. Чотири тисячі кілометрів. Його можна відправити з Києва до Москви".

Розбіжності навколо Трампа

Відзначається, що те, чи схвалить президент Дональд Трамп такий крок, залишається відкритим і глибоко спірним питанням всередині його власної адміністрації. Деякі чиновники стверджують, що інстинкт президента уникати втягування і ескалації, як і раніше, переважає.

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа попередив, що "удари на далекі відстані по Росії ризикують зірвати будь-який дипломатичний шлях ще до його початку".

"Президент Трамп хоче важелів впливу, а не спіралі", - сказав він.

Інші, близькі до команди національної безпеки, бачать ситуацію інакше. Помічник сенатора з питань оборони заявив, що пропозиція Райса привертає увагу саме тому, що вона відповідає стилю ведення переговорів Трампа:

"Президент вірить у шок і тиск. Це важіль. Реальний важіль".

Стверджується, що на Капітолійському пагорбі ця ідея більше не обмежується аналітичними центрами і колами прихильників.

Помічник сенатора-республіканця заявив, що дебати навколо "Томагавків" відображають зростаюче розчарування безвихідною ситуацією.

"Якщо мета полягає в тому, щоб змусити Путіна вибирати між ескалацією і переговорами, то це саме те, що потрібно. Це говорить Москві, що притулок зник", - сказав він.

Видання пише, що тепер Райс намагається відтворити тиск з боку еліти, який допоміг розблокувати танки "Леопард" два роки тому.

"Європейці повинні вимагати їх. Адже саме європейцям доведеться фінансувати ці "Томагавки", так що, по суті, саме європейці повинні виступати за них і фінансувати їх. Переважна більшість європейських партнерів твердо підтримують перемогу України і щедро фінансують український бюджет. Але вони не виступають за "Томагавки" і не фінансують їх. Це стратегічна невідповідність їх заявленої мети - перемозі України. Україна не може перемогти, спираючись тільки на оборону", - сказав він.

Ракети "Томагавк" для України

Раніше колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун висловлював думку, що поява цих американських крилатих ракет у Збройних силах України стане маркером практичної інтеграції української армії в логістичну та оперативну систему НАТО.

