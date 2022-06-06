Країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення обстрілює іноземні цивільні судна.

Міністерство оборони Російської Федерації імітує організацію так званих гуманітарних коридорів начебто для виведення цивільних іноземних суден з українських портів.

Про це йдеться у зведенні Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Facebook.

"Намагання зіграти на гуманності насправді може бути нічим іншим як можливістю ворожим кораблям наблизитися до нашого узбережжя під прикриттям цивільних суден", - сказано в повідомленні.

У ВМС наголошують, що країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення вчиняла обстріли іноземних цивільних суден.

"Дійсно безпечними маршрутами можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни", - наголошується в повідомленні.

Також сказано, що ВМС ЗС, керівництво держави вживають заходи щодо деблокування морських портів України та організації поставок української продукції до країн, які її потребують.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії анонсували відкриття гуманітарного коридору для іноземних суден з порту Маріуполя.

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