Житомир регулярно потрапляє під ворожі обстріли / фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Сьогодні близько дев'ятої ранку російські війська вчергове обстріляли Житомир - у різних районах міста було чутно вибух.
Про це пише "Суспільне". Кореспонденти видання, які мешкають у центрі міста, повідомили, що після вибуху задрижали вікна.
Міський голова Сергій Сухомлин у прямому ефірі в Facebook повідомив про обстріл ракетою, вона влучила в будівлю школи №25.
"По жертвах і постраждалих трошки пізніше, фактично половину школи зруйновано, йдуть рятувальні роботи", - сказав він.