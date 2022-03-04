Інформації про жертв і потерпілих наразі немає.

Сьогодні близько дев'ятої ранку російські війська вчергове обстріляли Житомир - у різних районах міста було чутно вибух.

Про це пише "Суспільне". Кореспонденти видання, які мешкають у центрі міста, повідомили, що після вибуху задрижали вікна.

Міський голова Сергій Сухомлин у прямому ефірі в Facebook повідомив про обстріл ракетою, вона влучила в будівлю школи №25.

"По жертвах і постраждалих трошки пізніше, фактично половину школи зруйновано, йдуть рятувальні роботи", - сказав він.

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