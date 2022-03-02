По місту ходять повністю деморалізовані, п’яні російські військові.

На Сумщині російські війська тримають жителів міста Тростянець Охтирського району фактично в заручниках.

Про це сьогодні ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської облдержадміністрації − керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його інформацією, вороги розставили російську ударну техніку між будинками тростянчан: у центрі міста, на вулиці Благовіщенська, поблизу поліції та на інших вулицях.

"Російська армія − це не армія, це сцикуни, які прикриваються цивільними. Вороги мародерствують, обчищають крамниці, грабують житлові будинки", − написав посадовець.

Він розповів, що вчора, 1 березня, росіяни пограбували усі крамниці в центрі міста, розтрощили своїм танком браму історичної споруди "Круглий двір", зруйнували картинну галерею, пограбували секонд-хенди і перевдягалися в цивільне.

"По місту ходять повністю деморалізовані, п’яні російські військові. Обстрілюють машини цивільних і комунальні служб", − розповів голова Сумської ОВА.

При цьому він підкреслив, що українські військові дають відсіч ворогу.

"Але ми даємо відсіч ворогу! Дякуючи ЗСУ знищили точковим потраплянням дві САУ, які вели обстріл Охтирки! Російським ворогам ми не пробачимо жодної краплі крові, жодного сантиметру нашої понівеченої землі!", − наголосив Живицький.

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