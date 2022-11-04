Двигуни, підшипники і верстати, які потрібні Путіну для виробництва зброї, йшли в Росію зі Словаччини, пишуть словацькі ЗМІ. Влада обіцяє негайно провести перевірку.

Незважаючи на допомогу Україні, Словаччина вже після початку російського вторгнення в Україну виступила постачальником російської армії. Як повідомило видання Dennik N, країна випустила велику кількість частин, які були використані у виробництві озброєння для російської армії.

Після того, як на початку жовтня іранський безпілотник Mohajer-6 впав у море недалеко від українського порту Одеса, несподіваним відкриттям українських військових стало те, що БПЛА був оснащений першокласним австрійським двигуном Rotax 912is, який використовується в невеликих цивільних літаках. Виробник Rotax відразу ж спростував інформацію про постачання двигунів в Іран і почав розслідування.

Незабаром з'ясувалося, що словацькі митні органи дали "зелене світло" експорту товару "Авіаційний двигун Rotax 912 для цивільних літаків типу DY-K103" в Іран. Також стало відомо, що список різних товарів, які словацькі митники пропустили в Росію вже після початку війни в Україні, досягає декількох тисяч позицій, і ці комплектуючі можуть бути використані для виробництва важкого озброєння. Це підшипники, верстати для виробництва деталей і навіть цілих двигунів.

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Розслідування показало, що митники, мабуть, не перевіряли при підтвердженні вивезення, чи можуть товари також використовуватися для виробництва військової техніки - і, отже, чи є вони товарами подвійного призначення - як цивільного, так і військового. Зазвичай такі товари потребують схвалення міністерств економіки та закордонних справ перед відправленням за кордон, які в такому випадку не були отримані.

Експорт до Росії буде перевірено

Зараз Мінфін Словаччини покладає провину за сумнівний експорт до Росії на Міністерство економіки, яке відповідає за видачу експортних ліцензій. Однак Мінекономіки стверджує, що видає експортні ліцензії тільки за запитом, і ніяких подібних запитів не надходила. За даними цього міністерства, виявляти сумнівні товари можуть тільки співробітники митниці.

Експорт товарів зі Словаччини до Росії, які могли опинитися у військових системах, став перевірятися фінансовою адміністрацією. Імпортери деяких позицій зі списку експорту Словаччини можуть бути пов'язані з конкретними виробниками російської військової техніки.

Їржі Жежулка, голова фінансового управління, у підпорядкуванні якої перебувають митники, наполягав на прес-конференції, що словацькі митники не помилилися. Він сказав, що фінансова адміністрація є державним органом, який може робити тільки те, що входить в його компетенцію.

За його словами, поки якийсь конкретний товар або його одержувач не знаходяться в списку санкцій і при цьому не є товарами подвійного призначення, митники повинні випустити їх в Росію. За словами Жежулки, після вторгнення зі Словаччини в Росію виїхало лише мінімум товарів. Він також зазначив, що дозвіл на використання товарів у військовій техніці знаходиться не в їх компетенції, а в компетенції Міністерства економіки.

Загалом позиція Братислави щодо війни в однозначна. Українські військові проходять бойову підготовку на словацьких полігонах. На початку липня Словаччина та Україна підписали контракт на поставку восьми самохідних артилерійських установок Zuzana-2 калібру 155-мм, а в серпні Братислава пообіцяла передати Україні 30 броньованих машин піхоти і багатоцільові винищувачі четвертого покоління Міг-29.

Позиція словацького народу від позиції влади дещо відрізняється - як показали недавні опитування, більшість населення Словаччини хоче перемоги Росії у війні проти України, причому найбільш проросійською категорією громадян раптово стали тридцятирічні.