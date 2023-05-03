Зазначається, що найкривавішими були бої за Бахмут.

Згідно з оцінками, які цього тижня оприлюднив Білий дім, кількість убитих або поранених російських військовослужбовців в Україні різко зросла в останні місяці, що показує запеклість боїв. У зв'язку з цим передбачається, що різанина може стати ще серйознішою через запланований Києвом контрнаступ з метою відвоювати окуповану територію.

Видання The Washington Post пише, що такий сценарій може посилити і без того приголомшливу кількість військових втрат, понесених з обох сторін війни, кажуть офіційні особи та аналітики, і ця цифра може перевищувати 360 тисяч убитих і поранених разом узятих з початку війни, згідно з останніми підрахунками.

Ці оцінки прозвучали на тлі того, що США і їх союзники продовжують постачати Україну постійно розширюється арсеналом озброєнь, призначених для нанесення нищівних втрат російської армії, навіть попри те, що в приватному порядку офіційні особи США визначили, що контрнаступ Києва, ймовірно, принесе лише "скромні територіальні надбання", а кровопролиття триватиме до 2024 року, і жодна зі сторін не зможе домогтися перемоги.

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Білий дім на цьому тижні заявив, що близько 20 тисяч росіян були вбиті в бою тільки з грудня, оскільки Кремль готувався до багатоаспектного наступу, спрямованого на те, щоб зломити український опір в декількох регіонах. За цей час було поранено ще 80 тисяч російських військовослужбовців, повідомив журналістам офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Багато з цих жертв, як припускають офіційні особи США, зафіксовані в Бахмуті, де армія Путіна, посилена десятками тисяч приватних воєнізованих бойовиків і ув'язнених, з кінця минулого року веде запеклі бої проти українських сил.

Неясно, скільки втрат зазнали за цей час українські частини. Київ тримає ці цифри в секреті, побоюючись, що зайва прозорість може послабити бойовий дух його військ і послабити громадську підтримку війни.

Уряд США також відмовився розкрити те, що йому відомо про масштаби втрат України. Просочилася в кінці лютого розвідувальна оцінка, що з'явилася в мережі разом з кількома іншими американськими секретами, показала, що до 17 тисяч українських солдатів були вбиті в бою з тих пір, як рік тому почалося повномасштабне вторгнення Путіна. У секретному документі йдеться, що за перші 12 місяців війни в боях загинуло 42,5 тисячі російських військовослужбовців.

Битва за Бахмут була особливо жахливою, коли російські повітряно-десантні підрозділи захопили висоти на флангах міста, а командири групи "Вагнера" наказали російським в'язням штурмувати квартали в центрі міста. На відміну від російських військових частин, засудженим, як правило, не дозволяється відступати ні за яких обставин, і число вбитих непропорційно висока.

Кірбі в своєму виступі в понеділок сказав, що "майже половина" з 20 тисяч загиблих російських військових з грудня були найманцями "Вагнера", при цьому тисячі смертей були серед засуджених, яким наказали вступити в бій, щоб "кинути людські плоть в цей бій".

Однак з грудня кровопролиття відбулося і в інших місцях. Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, який уважно стежив за конфліктом, сказав, що російські війська зазнали значних втрат під час зимового наступу в Вугледарі, Кремінній, Мар'їнці та інших місцях. Ці втрати, за його словами, також пояснюють зростання втрат серед росіян, відзначений на цьому тижні Білим домом.

"Коли ви атакуєте, — сказав Лі, - ви, як правило, зазнаєте більших втрат".

Лі вказав на те, наскільки добре укріплені оборонні позиції України, заявивши, що будь-який український контрнаступ може зіткнутися з аналогічними перешкодами і зростанням числа загиблих українських військових.

Українські військові заявили, що тривала дорога оборона Бахмута, яка тепер стала найдовшою битвою війни, була стратегічним кроком, спрямованим на ослаблення Росії, змусивши її Збройні сили витрачати більше людей, боєприпасів та інших ресурсів. Однак аналітики попереджають, що Україна також несе важкі втрати і витрачає велику кількість бойової техніки.

Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутними військами України, заявив у лютому The Washington Post, що Київ вважає сили Вагнера одними з найефективніших російських підрозділів. За словами Сирського, чим більше бійців Вагнера загине в боях за Бахмут, тим менше буде Україні приводів для занепокоєння під час контрнаступу.

"Росія, — говорив тоді Сирський, - концентрувала тут найбільш підготовлені частини. І Росія зазнала тут найважчих втрат. ... Якщо ви подивитеся на всю цю місцевість, вона буквально просякнута кров'ю людей, які тут загинули".

Оскільки з початку року українські військові втратили позиції в Бахмуті, офіційні особи США применшують стратегічну цінність міста. У приватному порядку вони також порадили українцям піти в січні, сказав офіційний представник США на умовах анонімності, щоб бути відвертим.

Натомість українські офіційні особи посилили те, що вони вважають символічним значенням Бахмута. Виступаючи перед Конгресом США наприкінці минулого року, президент Володимир Зеленський порівняв боротьбу з битвою за Саратогу під час американської революції.

"Це дійсно сковує велику кількість російських військ і не дає їм прорватися через нашу країну в різних напрямках", — сказав Зеленський в інтерв'ю The Post в понеділок. "Ось чому всі військові вважають, що це дуже важливий пункт і що там знищено велику кількість ворожих військ".

Оцінка втрат залишається складною, оскільки американські та інші західні чиновники визнали обмежені можливості спостереження за полем бою, а також зусилля російського та українського командування забезпечити оперативну безпеку шляхом приховування справжнього масштабу втрат кожної зі сторін.

Генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив в інтерв'ю журналу Foreign Affairs, опублікованому у вівторок, що Росія втратила "можливо" 200 тисяч або 250 тисяч чоловік убитими і пораненими в цілому на війні. Путін замінив їх, за словами Міллі, хвилями резервістів, які"погано керують, погано навчені, погано екіпіровані, погано забезпечені".

У просочилася оцінці американської розвідки від кінця лютого говориться, що американські офіційні особи з "низькою впевненістю" вважали, що на цьому етапі війни було вбито від 35 тисяч до 42,5 тисячі російських солдатів, а ще від 150,5 тисячі до 177 тисяч були поранені. За тією ж оцінкою втрати України склали від 15,5 тисячі до 17 тисяч осіб убитими за рік війни. Вважалося, що ще від 106,5 тисячі до 110,5 тисячі осіб були поранені.

Незважаючи на кровопролиття, жодна зі сторін не схильна припиняти війну. Очікується, що конфлікт, згідно з іншою оцінкою, затягнеться до 2024 року, навіть якщо Україна завдасть "непосильних втрат" російським силам.

"Переговори про припинення конфлікту, - йдеться в документі, - малоймовірні протягом 2023 року при всіх розглянутих сценаріях".

Втрати Росії в Україні - дані Генштабу

За минулу добу, 2 травня, українські захисники ліквідували ще 520 російських загарбників. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати росіян орієнтовно склали близько 191 940 осіб.

Крім того, українські військові перетворили на металобрухт тисячі одиниць техніки.

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